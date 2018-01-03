HABER KIBRIS

Dikkat! Elektrik kesintisi olacak

Girne bölgesinde yarın elektrik kesintisi var

03/01/2018

Dikkat! Elektrik kesintisi olacak
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 – 12.00 saatleri arasında, Girne Batı Çevre Yolu üzerinde bulunan Hasan Uzun Petrol’ün güney kısmındaki (dağ kısmı) yerleşim yerlerinin elektrik enerjisi kesik olacak.
Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.



TAGS: elektrik kesintisi, haber, kıbrıs
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