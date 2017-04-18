Dikkat elektrik kesintisi var!

Proje çalışmaları nedeniyle bugün bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

Karaoğlanoğlu Mezarlığı, Girne Amerikan Üniversitesi, Karaoğlanoğlu S Bölgesi, Çatalköy Plajı ve Çatalköy’ün doğusunda bugün 09.00 – 14.00 saatleri arasında elektrikler kesik olacak.

Öte yandan Kırıkkale Orta Gerilim Şebekesi’nde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle bugün Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Dilekkaya ve Kırklar’ın bir bölümünde de elektrik kesintisine gidilecek.

Bölgedeki tesis ve su motorlarını da kapsayacak kesinti 09:00 ile 16:00 saatleri arasında gerçekleşecek.