HABER KIBRIS

Dikkat elektrik kesintisi var!

18/04/2017

Dikkat elektrik kesintisi var!
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Proje çalışmaları nedeniyle bugün  bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

Karaoğlanoğlu Mezarlığı, Girne Amerikan Üniversitesi, Karaoğlanoğlu S Bölgesi, Çatalköy Plajı ve Çatalköy’ün doğusunda bugün  09.00 – 14.00 saatleri arasında elektrikler  kesik olacak.

Öte yandan Kırıkkale Orta Gerilim Şebekesi’nde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle bugün  Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Dilekkaya ve Kırklar’ın bir bölümünde de elektrik kesintisine gidilecek.

Bölgedeki tesis ve su motorlarını da kapsayacak kesinti 09:00 ile 16:00 saatleri arasında gerçekleşecek.



TAGS: elektrik kesintisi
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