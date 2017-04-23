Dikkat profesyonel aranıyor…

Ülkemizin kültürüne, sanatına, siyasetine, ekonomisine, devlet yönetimine hizmet edecek profesyoneller aranıyor.

Kıbrıs sorununu yükselen çağdaş değerlere göre çözecek, kültürde ve sanatta Avrupalıları kıskançlıktanç atlatacak, devleti teşkilat ideolojisinden ve bir kliğin elinden kurtarıp, halkın hizmetine verecek, her gün kendisinin yaratmadığı milyarlarca lirayı yutan ama halkı perişan eden ekonomiyi düzeltecek profesyoneller aranıyor.

PROFESYONELİZM’İN MANİFESTOSU

-Profesyoneller sorunların üzerlerine giderler, profresyonel olmayanlar sorunların etrafından dolaşır ve hedefe hiçbir zaman ulaşamazlar.

-Profesyoneller işlerine sarılırlar, profesyonel olmayanlar parmaklarının ucu ile tutarlar.

-Profesyoneller mesai saatini aşsa da işlerini başarıya ulaştırırlar, profesyonel olmayanlar “sabah 8 akşam 18 sendromuna” yakalanmış otobüs yolcularıdır.

-Profesyoneller bir işi yapmak için gerekli yetkiyi ne yapıp edip elde ederler, profesyonel olmayanlar “sorumluluk çok yetkim yok” diye sızlanıp dururlar.

Profesyoneller, yapabilecekleri işleri “ben bu işi yaparım” diye üstlenirler, profesyonel olmayanlar “valla kardeşim ben profesyonelim, istediğim koşullar sağlanmazsa çeker giderim” derler.

-Profesyoneller kaybetmekten hemen hemen hiç korkmazlar, profesyonel olmayanlar kazanmaktan gizli gizli korkarlar.

Profesyonel olanlar, “olmam gerektiği kadar iyi değilim”, profesyonel olmayanlar “hiç olmazsa falanca kadar kötü değilim” derler.

PROFESYONEL KİMDİR?

-Profesyonel, kendi kariyerini çizendir.

-İş yaşamında kendi yazgısını kendi belirleyendir.

-Kendisini yeniden inşa edebilendir.

-Profesyonel, çizgisi olandır.

-Profesyonel, piyasa değeri olandır.

-Profesyonel, tabanı ve işleri bilendir.

-Belli kademelere seçilmek suretiyle ve kendi yetenekleri ile gelendir.

-İşini bilen ve bunu etrafındakilere kanıtlamış olandır.

-İş ahlak ve normlarına uyan, oyunu kurallarına göre oynayandır.

-Hayır demesini bilendir.

-Şablonculuğu beyinselliğe yeğleyendir.

-Bir hırsızdır, fikir hırsızıdır. Tek farkla ki çaldığı malın sahibini açıklar.

-Köşeyi dönmeyi değil, iş yapmayı amaçlayandır.

-Ve profesyonel kalabalıklar içinde çoğu kez yalnız kalandır.

KİM PROFESYONEL DEĞİLDİR?

-Emir kulu değildir.

-Patronun eli ya da kolu değildir.

-İşleri karmaşıklaştıran değildir.

-İkide bir, “şapkamı alır giderim” diyen değildir.

-Moda kelamlar ederek, sadece laf üreten değildir.

-İpek kravatları ve göğüs cebindeki şık kalemleri ile ortalıkta dolaşmaktan başka işe yaramayan değildir.

-Ve profesyonel illa ki masraflı olan da değildir.

Birinci Not: Yukarıdaki bilgiler Profesyonel Yönetim Danışmanları Derneği yayınlarından derlenmiştir.

İkinci Not: 25 yıl önce kaleme alınmış bir yazı. Hala aranıyor…