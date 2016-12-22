Dikkat sağanak yağmur var!

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalan Kuzey Kıbrıs’ta bugün hava parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta zaman zaman kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

Bugün en yüksek hava sıcaklığı İç kesimlerde 14; Sahillerde 13 derece dolaylarında olacak.

Bölgemiz denizlerinde de hava, parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Rüzgar kuzey ve doğu’dan 6 ile 8 yer yer 9 kuvvetinde esecek.

Deniz kaba yer yer çok kaba dalgalı; tahmini dalga yüksekliği 3 ile 4 yer yer 5 metre; görüş mesafesi orta yağış anında zayıf.