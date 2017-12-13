Dikkat! Soğuk hava bu 3 ağrıyı tetikliyor

Sinir Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Murat Hamit Aytar, Kronikleşmiş bel, boyun ve sırt ağrılarının altında DİSKlere ait yıpranma ve fıtıklardan omurgada kaymaya bağlı sinir sıkışmalarına dek çeşitli nedenler yatmakta diyerek bel-boyun ve sırt ağrılarının soğuk havalarda neden artış gösterdiğini anlattı, korunma yollarına yönelik önemli alternatif yöntemler önerdi.

Soğuk havada neden ağrılar artıyor?

Sonbahar ve kış ayları bu sorunların birdenbire rahatsızlık yaratmaya başladığı dönemler. Peki neden soğuk havalarda bizleri doktorlara gidecek kadar ağrıtan omurga sorunları yaşıyoruz? Yrd. Doç. Dr. Murat Hamit Aytar bunun nedenlerini şöyle açıklıyor:

“Çünkü sorunlu, düzenini korumakta zorlanan omurgamız sıcak ortamda daha rahat oluyor. Kaslak daha gevşiyor ve mekanik olarak omurgamızın hareketleri kolaylaşıyor. Sorunlarıyla daha kolay baş ediyor ancak omurganızda sorun var ise soğuk hemen her zaman olumsuz etkileyecek ve şikayetlerde artışa neden olacaktır.

Klima önünde uzun süre kalmak, açık araba camından gelen rüzgar, özellikle de terlemiş birisinde kaslarda spazma, omurgada katılık, gerginlik ve ağrılara yol açıyor

Bel, sırt ve boyun ağrılarını gidermek için alınması gereken önlemler nelerdir?

• Omurganızı her zaman sıcak tutmaya dikkat edin, terledikten sonra soğuğa çıkmayın.

• Fazla kilolarınızdan kurtulun, hatta ideal kilonuzda olmaya çalışın.

• Hareketsiz kalmayın, çünkü hareketsiz bir yaşam tarzı omurganızı zayıflatıyor.

• Uzun süre aynı şekilde hareketsiz kalmayın.

• Düzenli egzersiz yapın. Boyun, sırt, bel ve hatta merkez bölgesi yani karın kaslarınızın gücü arttıkça omurganıza, özellikle bozuk disk yapılarınıza binen yük çok azalacak ve en önemli ilaçlarımızdan birisi olacaktır.

• Klima önünde durmayın, Otomobil camından sürekli rüzgar almayın.

• Masa başında bilgisayar önünde uzun süre kalmak, omurgamızın en huzursuz olduğu, en kötü omurga pozisyonlarının başında geliyor. Bilgisayara eğilmekten kaçının.

• Çalışma ortamınızı gözden geçirin ve ergonomik, bel destekli bir koltukta oturun.

Masa başında çalışırken mutlaka dik oturun, ‘iki büklüm’ dediğimiz halde tablet, laptop ve cep telefonu kullanımının omurganıza ne kadar zarar verdiğini unutmayın.