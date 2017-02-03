HABER KIBRIS

Dikkatsiz dönüş kazayla sonlandı

03/02/2017

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Dikkatsiz dönüş kazayla sonlandı
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Başkent Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen trafik kazsı ucuz atlatıldı.



Ahmet İKİDERLİ-YENİBAKIŞ

Başkent Lefkoşa’da dün akşam saat 20.00 sularında meydana agelen trafik kazasında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, Ömer Mekansız’ın yönetimindeki JU 640 plakalı araçla seyrettiği Şehit Kemal sokaktan Şehit Mustafa Mehmet Sokağa dönmeye çalıştığı sırada cadde üzerinde seyreden Ramazan Özmeneroğlu yönetimindeki LF 410 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu herhangi bir yaralanma yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. 



TAGS: kaza, haber, kıbrıs
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