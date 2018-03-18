Dikkatsizliğin bedeli ağır oldu

Eski Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu üzerinde, dün saat 11:00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Mustafa Yaman’ın yönetimindeki LP 817 Z plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Ten Ten Ltd önüne geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek o esnada karşı istikametten gelmekte olan 72 yaşındaki Hüseyin Cahit Arten yönetimindeki LB 595 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan LP 817 Z plakalı araç sürücüsü Mustafa Yaman ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 38 yaşındaki Çiğdem Yaman, 7 yaşındaki Elif Ela Yaman, 11 yaşındaki Fatma Eylül Yaman ve LB 595 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 65 yaşındaki Nilgün Arten, hafif yaralandı.

Yaralılar, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alındı.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.