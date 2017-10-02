Dikkatsizliğin sonu yine kaza!

Karaoğlanoğlu bölgesinde önceki gece park halindeki aracıyla dikkatsizce caddeye çıkmaya çalışan van araç sürücüsü caddede ilerlemekte olan salon araç sürücünün önünü tıkayınca kazaya neden oldu





Girne bölgesinde önceki gece meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.





Kaza, önceki gece saat 01.10 sıralarında Girne Karaoğlanoğlu Caddesi’nin güney kısmında banket içerisinde park halinde bulunan Taysır Shehada yönetimindeki MK 702 Z plakalı estate van araçla dikkatsizce caddeye giriş yaparak doğu istikametine doğru gitmek istemesi nedeniyle yaşandı.







Taysır Shehada yönetimindeki MK 702 Z plakalı van araçla doğu istikametine doğru gitmek istemesi üzerine, o esnada doğu istikametine doğru seyreden Oğuzhan Işık yönetimindeki 06 FN 6984 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpışmalarıyla meydana gelen kazada MK 702 Z plakalı araç yolcu olan Hiba Kasou hafif şekilde yaralandı. Kaza sonucunda MK 702 Z plakalı araçta 3 bin 500 TL’lik, 06 FN 6984 plakalı araçta ise 5 bin TL’lik maddi hasar meydana geldi.

Murat ASLAN - HALKIN SESİ