HABER KIBRIS

Dikkatsizlik felakete dönüşüyordu

18/04/2017

Dikkatsizlik felakete dönüşüyordu
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Göçmenköy  Şht. Mustafa Mehmet Sokakta dün saat 17.30 sularında meydana gelen trafik kazasında  1 kişi yaralanırken 3 araç hasar gördü. Kaza, Alaattin Sülüntay’ın yönetimindeki NV 609 plakalı araçla anayolda seyreden araçlara öncülük hakkı vermeyerek dikkatsizce Gazeteci N. Remzi Okan sokağa dönüş yaptığı sırada, o esnada cadde üzerinde Kuzey yönünde seyreden Nadir Ghdorbin yönetimindeki  MJ 080Z plakalı aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle savrularak duran araca çarptı

Çarpmanın etkisiyle savrulan  MJ 080Z plakalı araç o esnada Gazeteci N. Remzi Okan sokaktan  Şht. Mustafa Mehmet sokağa giriş yapmak için bekleyen Yeliz Kuset yönetimindeki  NA 843 plakalı araca çarparak durabildi. Kaza sonucu  MJ 080Z plakalı araçta yolcu olarak bulunan  Sonia Brogli hafif şekilde yaralanarak Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Yenibakış



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