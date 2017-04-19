Dikmen'de araç kundaklayan 1 kişi tutuklandı

Dikmen’de Lavinyum sitesi içerisinde park halinde bulunan Tuğrul Metehan’a ait PB 139 plakalı salon aracın ön yolcu koltuğuna kağıt ve naylon parçaları yakıp atarak araçta yangın çıkaran kişi tespit edilip tutuklandı.

Yangın kendiliğinden sönmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın sol ön yolcu koltuğu ile tavan kısmı kısmen yanarak zarar görürken, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yapılan geniş çaplı soruşturma neticesinde, bahse konu cürümün erkek 40 yaşında M.A. tarafından işlendiği tespit edildi ve adı edilen kişi tutuklandı

Olay hakkında soruşturma devam ediyor.