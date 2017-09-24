Dilber Ay canlı yayında işlediği cinayeti anlattı

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Yaşamdan Hikayeler' programına konuk olan ünlü türkücü Dilber Ay, canlı yayında hapse neden girdiğini anlattı.

Almanya'da turne sırasında kendisine tecavüz etmek isteyen kişiyi öldürdüğünü belirten Dilber Ay, "Başıma kötü bir şey gelmesin diye vurdum adamı. 7-8 yerinden bıçakladım. Ah vah etmedim. Sarkıntılık yapmak istedi, o da boğazında kaldı" dedi. Ünlü türkücü, işlediği cinayet yüzünden Hollanda'da 8 ay 21 gün cezaevinde kaldı.