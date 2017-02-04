Dillirga açıklarında 93 Suriyeli mülteci bulundu

Rum Sahil Güvenlik ekipleri dün akşam geç saatlerde Dillirga Bölgesi’ndeki Kato Pirgo köyünün 8 deniz mili açığında içinde 93 Suriyeli mültecinin bulunduğu bir botu ele geçirdi.



Rum Sahil Güvenlik ekipleri dün akşam geç saatlerde Dillirga Bölgesi’ndeki Kato Pirgo köyünün 8 deniz mili açığında içinde 93 Suriyeli mültecinin bulunduğu bir botu ele geçirdi.

34 erkek, 17 kadın ve 42 çocuktan oluşan mülteci grubu önce Kato Pirgo balıkçı limanına ardından da mülteciler için hazır tutulan Kokkinotrimithia’daki bir sağlık merkezine transfer edildiler.

Rum Polisi’nin Kıbrıs Haber Ajansına yaptığı açıklamaya göre mültecilerin tümünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.