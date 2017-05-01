Dilnaz Mamadevo mahkemeye çıkartıldı

Lefkosa Girne anayolunda 1 kişinin yaşamını kaybettiği trafik kazasında tutuklanan Dilnaz Mamadevo aleyhinde 2 gün daha tutukluluk alındı.

KAZA NASIL OLMUŞTU

Kaza, 27 Nisan akşamısaat 23:50 sıralarında 20 yaşındaki Dilnaz Mamedova yönetimindeki 760 plakalı aracın Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 10-11 kilometrelerinde dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelmişti

Mamedova,yolu ikiye ayıran refüje çarptıktan sonra yolun soluna doğru savrularak Akasya ağaçlarına çarparak durdu.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin 36 yaşındaki İbrahim Atar kaldırıldığı hastahanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, Kazada yine araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Feray Okuçlu, 21 yaşınaki Hüseyin Doğan ile Lefkoşa’da sakin 23 yaşındaki Umut Şanverdi yaralanmıştı