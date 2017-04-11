Yıllardır bu ülkede, inanılmaz bir bütçe ile hizmet veriyor.

Çok ciddi bir envantere sahip…

Vakıflar İdaresi ile birlikte, iç içe geçmiş bir tarihi var.

Ama..

Gelin görün ki, kimin eli kimin cebinde belli değil.

Personel yapısı yerlerde sürünüyor.

“İmamlar” gırtlağına kadar siyasete batmış durumda.

Elbette, Türkiye’deki gelişmelerin de bunda etkisi var.

Türkiye, hızla her olaya “dini temelde” bakmaya başlayınca, buralarda da işler değişti.

Siyaset olaya hakim oldu.

“Din adamları” gitti…

“Siyasette torpili olan din adamları” geldi.

Torpilin var mı?

İstediğin cami senin…

Torpilin var mı?

Din İşleri Başkanlığı’nda uygun bir makam senin…

Torpilin var mı?

Yolluktu, harcırahtı, daha fazla maaş senin.

Din işleri, “geçim işlerine” dönünce…

Köylerde, camilerde halkla iç içe olan imamlar gitti…

Her yerde siyaset yapan, biyat eden din adamları geldi.

Ben değil…

Bunu din adamları anlatıyor.

Örnekleri de çok…

Kim, neden koruyor?

Peki…

İki önemli konu var mesela…

Bu adaya 1571 yılında armağan edilen bir hilat, bir de kılıç kayıp.

Havadis defa defadır haber yapıyor.

Elbette günahını Talip Atalay yönetiminin başına yıkacak değilim.

Ancak…

Mağusa Lala Mustafa Paşa Camii’ne emanet edilen hilat, kısa süre önce kayboldu.

Lefkoşa Selimiye Camii’ne emanet edilen kılıç da senelerdir kayıp.

Ortada “kayıp” varsa, “kaybeden” de var…

Kayıp varsa, “çalan” da var.

Gelin görün ki, böyle bir dert yok.

Birileri korunuyor.

Ortada dönen türlü iddialara rağmen…

Bu konuda defa defa haber yapılmasına rağmen…

Din İşleri Başkanlığı sus pus…

Yardımlar kayıp…

Daha kötüsü de var…

Düşünün.

Girne’de bir köy camii.

İsmi yanımda.

İçerisine atılan yardımlar, bir tutanak karşılığı, üç imzalı alınmalı…

Din İşleri Başkanlığı’na teslim edilmeli.

Bunu da bölge sorumluları yapmalı.

O bölge sorumluları işi de başka bir skandal ya…

Ayrıca yazarız.

Caminin bir ihtiyacı hasıl oluyor.

Cemaat da şüpheleniyor ya…

“Sorumlu imam” görmeden, kasaya 200 TL atılıyor.

Ertesi gün kasa açıklıyor ki, içerisinden çıkan para 5 TL.

Hazır olun…

Bir araştırma yapılıyor, sorumlu imamın eşinin adına, bankada 25 bin TL çıkıyor.

Devreye Din İşleri Başkanı Talip Atalay giriyor.

Para Din İşleri Başkanlığı’nın hesabına yatıyor.

Sen sağ ben selamet.

Ben, “sorumlu imam para çaldı” demiyorum.

Belki eşi adına parayı bankaya atıp, o hesaptan da din işlerine aktaracaktı.

Yöntem yanlış.

Usul yanlış.

Ancak, birileri bu şekilde davranacak cesareti bulabiliyor kendisinde.

Olay da kapanıyor.

Akla türlü soru geliyor.

Din İşleri Başkanlığı, tamamen başına buyruk, siyasetin, hırs ve güç kavgalarının çatıştığı bir makam haline geldi.

İslam dinin hoşgörüsü, Kıbrıs Türk gelenekleri falan devre dışı.