Dini siyasete alet etmek…

Bir kısmı Din Görevlileri Sendikası yöneticisi olan cami imamları ziyaretime gelmişlerdi.

Havadis’te çıkan bir haberle ilgiliydi ziyaretleri.

Her zaman tartışmaların merkezinde olmayı başaran ve hakkında birçok iddia bulunan Din İşleri Dairesi Başkanı Talip Atalay, Türkiye’de yapılacak seçimlerde AK Parti’den aday olmaya karar vermiş ve aday adaylık için başvurmuştu.

Adaylık için seçim yapılacaktı ve Atalay’ın da propagandaya ihtiyacı vardı.

Bir sabah uyandığımızda sosyal medya ve internet sitelerinde Atalay’ın propaganda filmini gördük.

Bizim cami imamları filmin baş aktörleri olarak Talip Atalay’ın ne kadar mühim birisi olduğunu ve Kıbrıs’ta ne kadar önemli işler yaptıklarını anlatıyorlar ve Atalay için oy istiyorlardı.

Bu durum rezalet ötesi bir şeydi.

Haliyle Havadis’in manşetinde tepkisel bir dille yer aldı.

Cami imamları bu tepkisel habere içerlemişler ve dertlerini anlatmak için ziyaretime gelmişlerdi.

Uzun uzun konuştuk.

Kendilerine cami imamı olarak siyasetin içinde yer almalarının, hele de bir parti ve aday için vatandaştan oy istemelerinin doğru olmadığını anlatmaya çalıştım.

Üstelik camiye siyaset sokmanın camiye zarar vereceğini de vurgulayarak.

Elbette imamların da siyasi görüşü olabilir.

Fakat cami gibi kamusal bir alan ve her görüşten insanın ortak değeri olan bir din kesinlikle siyasetin dışında tutulmalı.

Ziyaretime gelenlerin çoğunluğunun bu noktada ikna olduklarını hissettim.

Sadece bir tanesi şöyle diyecekti:

“Erbakan hocamız yıllarca Müslümanları Müslüman olmayanlar yönetti demişti. Şimdi o devir kapanıyor…”

***

Din İşleri Dairesi Başkanı Talip Atalay, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de FETÖ’cü olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Sorgusu yapıldı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Talip Atalay’ın FETÖ’cü olup olmadığını elbette bilecek durumda değilim.

Şahsi dileğim olmaması yönündedir ve umarım kısa sürede bu zor durumdan kurtulur.

Türkiye’de bu FETÖ işlerinin çığırından çıktığını Cumhurbaşkanı Akıncı’nın deyimi ile “kurunun yanında yaşarlın da yanmaya başladığını” görüyorum.

Hele, FETÖ bahanesiyle tutuklanan ve aylardır cezaevinde tutulan aydın-demokrat insanları gördükçe konunun sadece FETÖ’cüler olmaktan çıkarıldığını da düşünmeye başladım.

FETÖ’cüler bahane edilerek Türkiye’nin aydınlık yüzleri de tasfiye ediliyor.

***

Neyse dönelim Talip Atalay’a.

Talip Atalay serbest bırakıldıktan sonra bizim cami imamlarına haber saldı ve kendine Ercan Havaalanında davullu-zurnalı bir karşılama merasimi tertip ettirdi.

Sonra da Yenidüzen gazetesine konuştu ve çeşitli komplo senaryoları anlattı.

Kendisi ile uğraşanların eski Sivil Savunma Başkanları Fırat Alakuş ve Fatih Yarımbaş’ın olduğunu, onların organize ettiği bir saldırı harekatının yapıldığını söyledi.

Hatırlanacağı üzere darbe gecesi Fırat Alakuş tam teçhizatlı bir şekilde giyinip, elinde uzun namlulu bir silahla Genel Kurmay Başkanı’nı tutuklamaya gitmişti.

Fatih Yarımbaş da Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’yı kaçırmaya giden ekibin içindeydi.

Talip Atalay demek istiyor ki “ben FETÖ’cü olsam geçmişte bunlar benimle uğraşmaz ve bana yapılan saldırıları organize etmezdi.”

İsim vererek söylemedi ama Atalay her daim Havadis’i de kendine saldıranlar arasına koymuştur.

Şimdi bu durum üzerine sudan nem kaptım ve üstüme aldım.

Talip bey, yaptığı yanlışları başkalarının üstüne atarak ve kendince komplo teorileri kurarak işin içinden sıyrılmaya çalışmaktadır.

Ama nafile bir uğraş.

Talip Atalay son döneme damgasını vuran bilindik davranışlar sergilemiş, dini siyasete alet etmiş, kendi bekası için Din İşleri Dairesi’ni tarumar etmiştir.

Ve meselenin özü budur.

Laik bir devlette, inananların özgürce ve rahat bir şekilde ibadetlerini yapmaları için devlet tarafından kurulan Din İşleri Dairesi, politik hevesleri ve amaçları olanların elinde bir siyasi yapıya dönüştürülmüştür.

Herkesin bu durumun son derece yanlış ve zararlı olduğunu anlaması gerekir.

Yoksa bu durum ciddi zararlara yol açar.

Anlaması gerekenlerin başında da siyasete hevesli imamlar ve Talip Atalay gelmektedir.

Umarım anlarlar…