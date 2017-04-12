Dipkarpazlı işini geri istiyor

Dipkarpaz’da sit alanında izinsiz yapı inşa etme suçlamasıyla 2013’ten beri yargılanan 7 işletmeci davalarını kabul etme kararı aldı. İşletmeciler bir an önce devletin göstereceği yere taşınarak çalışmak istiyor

Havadis/Nadire BAHADİ

Dipkarpaz’da Altın Kumsal’da özel koruma alanında izinsiz yapı inşa etmekle suçlanan ve davaları 2013 yılından beri devam eden işletmeciler, davaları kabul etme kararı aldı. 2015 yılında işletmeci Burhan Kalın ile Gültekin Erdoğan’ın yargılanıp işletmeleri hakkında yıkım kararı çıkarken Erdoğan ve Kalın gibi aleyhlerinde “yetkili makamlardan izin almadan sit alana müdahale etme” ve “izinsiz inşaat yapmak” davaları bulunan 7 işletmeci dün İskele Kaza Mahkemesi’nde yeniden yargıç karşısına çıkarıldı.

Daha önce itham edilerek aleyhlerindeki davaları kabul etmeyen Ali Haydar Çebi, Hüseyin Civelek, Şerife Aktaş, Durmuş Durmuş, Mehmet Ölmez, Hasan Korkmaz ve aleyhinde benzeri davalar bulunan Gültekin Erdoğan ikrar değişikliğine gidiyor.

Aleyhlerindeki davaları kabul edip davalarını bitirmek isteyen işletmeciler, bir an önce devletin kendilerine göstereceği araziye taşınıp işlerinin başına dönmek istiyor.

Sanık avukatlar mahkemeye sanıkların kabul beyanını sunarken, sürecin gözlemlenip, kendi durumlarının değerlendirilmesi için kısa süreli erteleme talep etti. Mahkeme sanıkların yeniden itham edilip davaların sonlandırılması amacı ile tüm davaları 20 Nisan’a erteledi.

Erdoğan ve Kalın’a yeni arazi tahsis edildi

Altnkumsal’daki işletmeleri hakkında yıkım kararı bulunan Gültekin Erdoğan ve Burhan Kalın’a Dipkarpaz’da devlet tarafından yeni arazi verildi. Erdoğan ve Kalın bungalovlarını yeni gösterilen arazi üzerine konuşlandırmaya başladı. Ellerinde 2021 yılına kadar sözleşme bulunan ve devlet tarafından defalarca teşvik verilip en sonunda izinsiz yapı inşa ettikleri gerekçesi ile mahkemelik olan diğer 7 işletmeci için de arazi tahsis ediliyor. Mahkemede söz konusu arazilerin durumu ile ilgili bilgi veren Kaymakamlık yetkilisi Moral Açıkada, önümüzdeki günlerde arazilerin parselizasyonlarının ve alt yapılarının hazırlanacağını kaydetti.

“İşimizin başına dönmek istiyoruz”

Mahkemeye gelen 7 işletmeci arazi gösterimlerinin başlamasının ardından aleyhlerindeki davaları kabul etme kararı verdi. İşletmeciler 20 Nisan’da yeniden itham edilerek davalarını kısa sürede bitirmek isterken, işletmelerini gösterilecek yeni araziye taşımaya ikna oldular. Devletin gerekli teknik ve bürokratik işleri kısa sürede tamamlamasını istediklerini belirten işletmeciler 2015 yılından beri iş yapamadıklarını belirterek taşınma nedeni ile 2017 yaz sezonunda da iş yapamayacaklarını kaydettiler. İşletmelerin birçoğunun 20 ile 22 yıldan bu yanı Karpaz’da faaliyet sürdürdüğünü belirten işletmeciler artık işlerinin başına dönmek istediklerini ifade ettiler.

“Yerli halkın tatil imkanı elinden alındı”

Rezervasyonlar için yılın bu günlerinden başlayarak sezon sonuna kadar özellikle hafta sonlarında yerli halkın Karpaz’ı tercih ettiğini belirten işletmeciler, 2017 yaz sezonu için rezervasyon alamadıklarını kaydettiler. Hafta sonlarında Girne’den Lefkoşa’dan Güzelyurt’tan çok sayıda vatandaşın Karpaz’a akın ettiğini söyleyen işletmeciler, bu sayede vatandaşın ülkesinde tatil yapma olanağının elinden alındığını, yıllardır belirsizlik içinde sürüklendiklerini ifade ettiler.