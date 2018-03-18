Diş fırçasını ve parfümünü banyoda saklayanlar dikkat

Günlük hayatta kişisel ihtiyaçlarımız için kullandığımız çeşitli eşyaları çoğu zaman banyoda saklamayı tercih ederiz. Ancak banyoda her zaman sakladığınız o eşyalar sağlığımız için yüksek risk oluşturuyor. İşte banyoda asla saklanmaması gereken eşyalar…

Kişisel bakımımız ve ihtiyaçlarımız için banyo oldukça önemli bir bölümdür. Banyoda oluşan nemli ve rutubet ortamından dolayı burayı istediğimiz kadar temizleyelim yeterli hijyeni çoğu zaman sağlamayız. Bu nedenden dolayı yaptığımız en büyük yanlışlardan biri, banyoda çeşitli eşyalarımızı bırakmak.

Ancak daha sağlıklı ve hijyenik bir yaşam için bu eğilimimizden biran önce vazgeçmeliyiz.

Diş fırçası

Connecticut'taki Quinnipiac Üniversitesinden araştırmacılar, nerede tutulduğuna bakılmaksızın, banyoda bulunan diş fırçalarının %60'ında dışkıyla ilgili maddeler saptadılar.

Bu, çok titiz olsanız da banyonuzda bazı bakterilerin çoğalmasına engel olamadığınız anlamına gelir.

Makyaj malzemeleri

Makyaj malzemelerinizi banyoda tutmak iyi bir fikir değildir. Büyük olasılıkla son kullanma tarihlerinden önce malzemeler bozulacaktır.

Prezervatif

Isıya ve neme maruz kalmak prezervatife zamanla zarar vererek etkisini azaltabilir. Bu nedenle prezervatifleri saklamak için en ideal yer banyo değil bir komidindir.

Parfüm

Uzun süre banyoda bırakmanız durumunda, en sevdiğiniz parfümünüzün kokusu değişebilir. Yüksek sıcaklık ve buhar, parfümde değişime neden olabilir.

Tıraş bıçakları

Tıraş bıçaklarını banyoda saklamak hemen hemen herkesin alışkanlıkları arasında yer almaktadır. Ancak bu alışkanlığınızdan derhal vazgeçmenizi öneriyoruz.

Banyonuzda tıraş bıçağı bırakarak hem cilt sağlığınızı hem de tıraş bıçaklarının kısa sürede paslanmasına neden oluyorsunuz.