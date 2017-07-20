Dışişleri Bakanı: 20 Temmuz'un kıymetini bilelim

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, gönlünde yatanın KKTC’nin tanınması yoluna çıkılması olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 20 Temmuz 1974’ün Kıbrıs Türk halkının yeniden doğduğu, güvenlik içerisinde yaşama şansı elde ettiği tarih olduğunu, dolayısıyla değerinin iyi bilmesi gerektiğini söyledi. Ertuğruloğlu, “20 Temmuz’un değerini bilelim. 20 Temmuz’da Kıbrıs Türkü yeniden doğdu. 20 Temmuz sayesinde Kıbrıs Türkü kendi adasında güvenlik içerisinde yaşama şansı elde etti, devletini kurdu” dedi.

Devletin kurumsallaşmasının; halkının mutlu ve refah olacağı bir yönetim sunmasının şart olduğunu, bu yönde üzerlerine düşen görevleri yapmaya ve devleti yüceltip geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Ertuğruloğlu, bunun için tüm siyasi partilere görev düştüğünü, halk ve ülke çıkarlarının ön plana çıkarılması gerektiğini ifade etti.

“MİLLİ DAVA ETRAFINDA BİRLEŞMELİYİZ”

Ertuğruloğlu, “Kıbrıs konusunu partiler arası rekabetten çıkarmalıyız. Milli dava etrafında birleşmeliyiz. Ama iç konularda, sağlıkta, eğitimde her alanda ülke ve halk yararına sonuna kadar mücadele ve rekabet etmeliyiz” dedi.

Kıbrıs’taki durumdan kimsenin memnun olmadığını, mevcut statükonun sürdürülebilir olmadığını kaydeden Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, adada bir anlaşmayı en çok isteyen tarafın Kıbrıs Türk halkı olduğunu, bunu en son olarak başarısızlıkla sonuçlanan ve 50 yıllık müzakere sürecinin bittiği İsviçre’de de görüldüğünü ifade etti. Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının adada eşit ortak olduğunu ve bir anlaşmada ancak eşit ortak olarak yer alacağını vurguladı.

“GÖNLÜMDE YATAN KKTC’NİN TANINMASI YOLUNA ÇIKILMASI”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının 50 yılını çalmaktan başka bir işe yaramayan müzakere sürecinin bitmesinin ardından yeni süreçte gönlünde yatanın; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması yoluna çıkılması olduğunu belirtti.

Ertuğruloğlu mesajında, Kıbrıs Türk halkına her dönemde çeşitli sözler veren, ancak hiçbir zaman verdiği sözleri tutmayan Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’e, Kıbrıs Türk halkına verdikleri sözleri tutma ve uygulanan haksız, insanlık dışı ambargoları kaldırma çağrısında bulundu.