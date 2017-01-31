Dışişleri Bakanı: 5'li konferans fiyaskoyla sonuçlandı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler’in süreçte, Kıbrıs Türkünün 50 yılını çaldığını, ancak bunun artık çözümlenmesi gerektiğini vurguladı.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk tarafı ile Rum tarafının Kıbrıs sorununu çözme perspektiflerinin aynı olmadığını, taban tabana zıt olduğunu, Rum tarafının sorunu “işgal” olarak gördüğünü belirtti.

Bakan Ertuğruloğlu, 49 yıllık müzakere sürecinde kazanımlar olduğundan bahsedildiğini belirterek, “Ben bu kazanımların ne olduğunu göremiyorum” dedi.

Ertuğruloğlu da konuya ilişkin görüşlerini aktarırken, Rum tarafının hangi sorunu çözmeye çalıştığını sordu ve Rum tarafının işgal diye gördüğü, Türk askerinin Kıbrıstaki varlığını yok etmeye çalıştığını ancak Kıbrıs sorununun böyle bir sorun olmadığını belirtti.

Ertuğruloğlu, BM’nin süreçte, Kıbrıs türkünün 50 yılını çaldığını, ancak bunun artık çözümlenmesi gerektiğini vurguladı.

5’li konferansın fiyasko ile sonuçlandığını belirten Ertuğruloğlu, Rum ve Yunanistan’ın politikasının müzakere sürecinin ucunun açık devam etmesi yönünde olduğunu söyledi.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türkünü memnun edecek bir anlaşma ile masada kalmanın mümkün olmadığını, Kıbrıs Türkü’nün masadan azınlık olarak kalkabileceğini söyledi. Ertuğruloğlu toprak konusuna da değindi..

29+ konusuna değinen Ertuğruloğlu, yüzde 7 toprağın karşı tarafa verilmeye çalışıldığını, ancak hükümetin bundan haberi olmadığını belirtti.

Rumların masada hiçbirşeyi kabul etmediğini kaydeden Ertuğruloğlu, “toprak konusu Türk tarafının ne kadar toprak verip de çözmeye çalışacağı bir konu değildir” dedi.

Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanının müzakerelerdeki tavrını da eleştirdi.