Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Katar’da

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Katar’a gitti. Ertuğruloğlu, Katar’ın başkenti Doha’daki temaslarına bugün başladı.

Ertuğruloğlu’nu Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçisi Fikret Özer, KKTC Doha Temsilcisi Dr. Tayseer Al-Shanableh ile diğer yetkililer havaalanında karşıladı.

Bakanlık açıklamasına göre Ertuğruloğlu, Doha’daki temasları çerçevesinde Katar Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Muhammed Bin Ahmed Bin Towar Al Kuwari ile bir araya geldi.

Ertuğruloğlu, Kuwari ve heyeti ile görüşmesinde, KKTC ekonomisi, turizmi, ticaret ve yüksek eğitim alanları konularında bilgi verdi.

Ertuğruloğlu, Katar işadamlarının KKTC işadamları ile birlikte karşılıklı işbirliği yapabileceğini ve ticaret ilişkilerini geliştirebileceğini söyledi.

Ertuğruloğlu, bu yönde atılacak adımlara destek verebileceğini ve KKTC Doha Temsilciliği aracılığıyla iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilebileceğini anlattı.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorunu ve müzakere süreci ile ilgili bilgi verdiği konuşmasında, Rum tarafının Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklerle eşit bir ortaklık kurma amacında değil, aksine Kıbrıs Türk halkını müzakere masasına hapsedip izolasyonlar altında ezmek olduğunu kaydetti.

Rum yönetiminin son olarak KKTC’de düzenlenecek 23 Nisan kutlamalarına katılmak amacıyla Güney üzerinden Kıbrıs’a gelen çocukların girişine onay vermediğini ifade eden Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ta sorun Rumların adayı tamamen kendilerinin olduğunu kabul etmesi ve bizimle eşit ortaklığa girmek istememesidir. Bizi ucu açık müzakere süreçleriyle izolasyonlar altında engelliyorlar, çocuklarımız gençlerimiz için spor kültür sanat dahil hiçbir faaliyet yapamıyoruz.

Aramızda kişisel sorun yok, problem Rum yönetiminin adayı Helen adası, bizi de azınlık görmesidir. Sonuç olarak amaç sorunu çözmek değil, bizi izolasyonlar altında tutmaya devam etmektir.”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Doha’da gerçekleştirilen “Expo Turkey by Qatar” fuarının açılışına da katıldı.

Türkiye ile Katar arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi ve ortak yatırımlara olanak sağlamak amacıyla gerçekleştirilen fuara onur konuğu olarak katılan Ertuğruloğlu, fuarın açılış kurdelesini de kesti.

Açılışın ardından Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve Katar Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Kuwari ile stantları gezdi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Katar Turizm Komisyon Başkanı Hasan Al-İbrahim ile de görüştü.

Ertuğruloğlu, görüşmede Al-İbrahim’e KKTC turizm sektörü, otelleri ve hava ulaşımı ile ilgili bilgi verdi.

Kıbrıs sorunu, müzakere süreçleri ve son durum ile ilgili sorular soran Al-İbrahim’e bilgiler veren Ertuğruloğlu, özellikle son dönemde Kıbrıs’taki doğal kaynaklarla ilgili gelişmelere değindi.

Katar ile Türkiye arasında çok sıkı ticaret ve politik İlişkiler olduğuna işaret eden Ertuğruloğlu, Katarlı bir şirketin Kıbrıs’ta doğalgaz konusunda Rum tarafı ile ortak bir işbirliğine gitmesine şaşırdıklarını söyledi.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs’ta bir ortaklık olmadığını, Kıbrıs Türk halkının ortaklık cumhuriyetinden atıldığını ve 50 yıldır bir ortaklık kurulması için çalışıldığını belirtti.

Kıbrıs’taki doğal kaynaklarda Kıbrıslı Türklerin de hakları olduğunu ve bunların dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Ertuğruloğlu, Türkiye’nin doğalgaz konusunda adada tek taraflı bir adım atılmasına asla izin vermeyeceğini kaydetti.

Kıbrıs’ta eşitlik temelinde kurulacak bir ortaklığa hazır olduklarını ancak Kıbrıs Türk halkının azınlık görüleceği bir anlaşmaya asla onay vermeyeceğini vurgulayan Ertuğruloğlu, “Biz nasıl olursa olsun veya tüm haklarımızı karşı tarafa vermemiz halinde bulunacak bir çözüm istemiyoruz. Müzakerelerle yeni bir ortaklık kurulacaksa bu siyasi ve egemen eşitliğe dayalı olmalı” dedi.

KKTC hakkında da bilgi veren Ertuğruloğlu, Al-İbrahim’i KKTC’yi daha yakından tanıması için ülkeye davet etti.

Al-İbrahim görüşmenin ardından bakan Ertuğruloğlu’na görüşmenin yer aldığı merkezde bulunan “Doha Autoshow”u gezdirdi.

Görüşmelerde Bakan Ertuğruloğlu’na Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, KKTC Doha Temsilcisi Dr. Tayseer Al-Shanableh ve Dışişleri Bakanlığı 2. Sekreterlerinden Çağrı Kalfaoğlu eşlik etti.