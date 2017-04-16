Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Suudi Arabistan'da

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde temaslarda bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ertuğruloğlu, Suudi Arabistan'a gelişinde, Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı’nda Türkiye Cumhuriyeti'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Salih Mutlu Şen, İslam İşbirliği Teşkilatı yetkilileri tarafından karşılandı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Cidde’de ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti. Ziyaret anısına Büyükelçi Şen'e plaket takdim eden Ertuğruloğlu, burada temsilcilik özel defteri imzaladı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ayrıca Mekke'de Kabe'ye ziyaret düzenledi.

Ertuğruloğlu, bugün başladığı Cidde ziyaretinde gün boyu temaslar yapacak.

ERTUĞRULOĞLU BUGÜN MUSKAT’A GEÇECEK

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cidde’de İslam Dayanışma Fonu yetkilileri, İslam Kalkınma Bankası Genel Başkanı Bender bin Muhammed bin Hamza Al Haccar ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf Bin Ahmed El Useymim ile resmi görüşmeler gerçekleştirecek.

İİT Genel Sekreteri tarafından bugün onuruna verilecek yemeğe katılacak olan Bakan Ertuğruloğlu, buradan Umman'ın başkenti Muskat'a hareket edecek.