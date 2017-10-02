Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, dünyadaki terör saldırıları ile bu insanlık dışı saldırıları gerçekleştiren zihniyeti kınadı.

Ertuğruloğlu, bugün ABD’nin Las Vegas kentinde gerçekleştirilen ve 58 kişinin ölümlüyle sonuçlanan terör saldırısını lanetledi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, bir konsere gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 500 kişinin de yaralandığını belirterek, ABD’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saldırıdan duyduğu üzüntüyü vurgulayan Ertuğruloğlu, ABD halkının acısını paylaştığını kaydetti.

Basın kaynaklarına göre saldırıyı DAEŞ’in üstlendiğini ifade eden Ertuğruloğlu, insanlık için büyük tehdit oluşturan teröre karşı bütün ülkelerin işbirliği içinde çalışmasının önemine işaret etti.