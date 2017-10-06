Dışişleri Bakanı'na sert yanıt

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun açıklamalarına Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt gecikmedi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcu yaptığı yazılı açıklamada,"Dışişleri Bakanlığı'nı işgal eden bir zatın söylemleri halkın çıkarlarına ters" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

“Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu bugün düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı’ya yönelik seviyesiz bir üslup kullanmıştır.

Sayın Ertuğruloğlu’nun alışkanlık haline getirdiği kabul edilmesi olanaksız bu davranışları yeni değildir. KKTC Dışişleri Bakanlığı makamını işgal eden bir zatın bu tür söylemleri yapılan yanlışı ortadan kaldırmadığı gibi, Kıbrıs Türkü’nün çıkarlarına da terstir. Sayın Dışişleri Bakanı’nın bunu anlamamaktaki ısrarı ise büyük talihsizliktir.

Cumhurbaşkanımız, gördüğü yanlış icraatları bundan böyle de açıkça ifade etme sorumluluğunu sürdürecektir”.