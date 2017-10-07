Dışışleri Bakanı'ndan BM Temsilcisine sert tepki

Dışışleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu dün yaptığı basın toplantısındaki konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kornelios Korneliou'ya sert tepki göstererek "sen kimsin" dedi.

Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisinin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir şikayet mektubu gönderdiğini söyleyen, bunu “terbiyesizlik” diye nitelendiren Ertuğruloğlu, “Bizim adımıza Anavatanı Genel Sekretere şikayet ediyor. Sen kimsin? Kıbrıs Türkü’nün çıkarını sen mi koruyacaksın? Bu kişi, haddini bilmiyor ama ona ses çıkaran yok. Biz ses çıkardığımızda ortalık karışıyor. Eleştiriler yağmur oluyor. Bravo, güzel, böyle devam edin” ifadelerini kullandı.