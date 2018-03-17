Dışişleri Bakanlığı: 'ABD'nin bu tavrı statükoyu besler'

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın adanın her iki tarafında yaptığı ziyaretler ve bu ziyaretlerde yaptığı söylemlere tepki gösterdi.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"ABD Dışişleri Bakan Yardımcısının adaya yaptığı ziyaret ve bu kapsamdaki görüşme programı ile açıklamaları, Kıbrıs sorunu müzakerelerinde neden bir yere varılamadığını bize bir kez daha net şekilde göstermiştir. Uluslararası toplum, Kıbrıs Rum liderliğinin Kıbrıslı Türklerin iradesini yok sayan tek yanlı adımlarını destekledikçe, Güney Kıbrıs çözümden bir o kadar daha uzaklaşacaktır. Kıbrıslı Rumlar’a, geçen yıllar içinde, önce adayı tek başına temsil etme imkanı verilmesi, ardından çözüm olmadan AB üyeliğinin altın tepside sunulması ve şimdi de çözüm olmadan ve Kıbrıs Türkü’nün rızasını almadan doğal gaz çalışmalarına devam etmesine müsade edilmesi sadece ve sadece çözümsüzlüğe hizmet eder.



Amerikalı yetkilinin, Kıbrıslı Türklere de ait olduğu Kıbrıslı Rumlar da dahil ilgili tüm taraflarca kabul edilen doğalgaz konusunda yaptığı dünkü açıklama, konu hakkında işbirliği çabalarına da darbe vurmuştur. “Adada çözümü destekliyoruz” diyenlerin çözümün tam aksine olan eylemleri desteklemeleri kabul edilir değildir



Kıbrıs Rum tarafında bir çok görüşme gerçekleştiren ABD’li yetkilinin Kuzey’de muadil görüşme yapmaktan geri durması da kabul edilir değildir. Göreve atanmasının ardından adamıza yaptığı ilk ziyarette böylesine dengesiz bir görüşme programını tercih eden ABD yetkilisinin soruna adil ve tarafsız bakabileceği hususunda tarafınızda ciddi şüphe oluşmuştur. Bu konudaki rahatsızlığımızın ABD Büyükelçiliği yetkililerine iletildiğini ve bu yaklaşımı güven vermeyen, samimiyetten yoksun bir yaklaşım olarak değerlendirdiğimizi her platformda gündeme getireceğimizi saygıdeğer halkımızın bilgisine sunarız."