Dışişleri Bakanlığı: Vergi uygulanmadı

Dışişleri Bakanlığı, hükümetin; BM aracılığı ile KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere ulaştırılan çeşitli tüketim malzemelerinin gümrüğe tabi olacağına dair kararın 1 Ekim tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğini, ancak ilaç ve tıbbi malzemeye muafiyet uygulamasının devam ettiğini hatırlatarak, BM'nin "Kıbrıs Türk tarafının tek yanlı bir kararla vergi kararı almasından üzüntü duyduğu" yönündeki açıklamasının talihsizlik olduğunu kaydetti.

Bakanlık, bu sabah Ledra Palace sınır kapısına gelen ve sadece tıbbi malzeme taşıyan BM konvoyuna herhangi bir kısıtlama veya vergi uygulanmadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, BM konvoyunun bugün KKTC'ye geçişiyle ilgili bir sıkıntı yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"BM konvoyu bugün sabah Rum kesiminden Ledra Palace sınır kapısını kullanarak KKTC sınırına geldi.

BM, rutin uygulama gereği KKTC makamlarına önceden yazılı olarak konvoy hakkında bildirimde bulundu ve 2 araçlık konvoy Karpaz’a gitmek üzere Ledra Palace sınır kapısından KKTC'ye geçiş yaptı.

Sadece tıbbi malzeme taşıyan BM konvoyuna herhangi bir kısıtlama veya vergi uygulanmamıştır.

Hükümetin, Rum yönetiminin gerçeklerle bağdaşmayan şekilde ülkemizde yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitleri ‘mahsur’ olarak siyasi istismar konusu yapmayı sürdürmesi nedeniyle alınan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere gönderilen malzemelere vergi uygulanması kararı, tıbbi malzeme dışındaki diğer ürünleri kapsamaktadır.”

Dışişleri Bakanlığı, yeni uygulamanın 1975 yılında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum tarafları arasında Viyana’da imzalanan Nüfus Mübadele Antlaşması ile uyumlu olduğunu ve insani konularda BM Barış Gücü ile işbirliğini sürdürme kararlılığını da vurguladı.