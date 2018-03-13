Dışişleri Bakanlığı’ndan ölü olarak bulunan İsveçli turistle ilgili açıklama

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, dün St. Hilarion kalesi yakınlarında ölü olarak bulunan İsveç uyruklu turist 75 yaşındaki Olsson Hans Goran’la ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, İsveçli turist Hans Goran’ın ölümüyle ilgili gerekli girişimlerin yapıldığı ve dün akşam İsveç Büyükelçiliği’ne vatandaşları hakkında bilgi verildiği kaydedildi.

İsveç uyruklu turist 75 yaşındaki Olsson Hans Goran’ın otopsi sonucu alındıktan sonra Polis tarafından ölüm raporunun hazırlanacağı ifade edilen Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı açıklamasında,Goran’ın eşinin de KKTC’de olduğu hatırlatıldı.Açıklamada, Olsson Hans Goran’ın cenazesinin yakında ülkemize gelecek olan kızına teslim edileceği de belirtildi.

OTOPSİ SONUCU AÇIKLANDI

Göran’ın otopsi neticesi bugün açıklanarak ölüm sebebinin “yüksekten düşmeye bağlı olarak gelişen çoklu kaburga ve kafatası kemiği kırığı, beyin kanaması ile iç organ yaralanması” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis olayla ilgili açıklamasına şu ifadelere yer verdi:

12.03.2018 tarihinde, 13:30-14:30 saatleri arasında, Girne’de St. Hilarion kalesini ziyarete giden adada turist İsveç uyruklu Hans Göran Olsson (E-75), kalenin ikinci bölümünün bulunduğu kuzey kısmından yaklaşık 100 metre yükseklikten muhtemelen dengesini kaybederek düşmesi sonucunda yaşamını yitirtmiştir.

13.03.2018 tarihinde, adı edilenin cesedi üzerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsisi neticesinde, ölüm sebebinin “yüksekten düşmeye bağlı olarak gelişen çoklu kaburga ve kafatası kemiği kırığı, beyin kanaması ile iç organ yaralanması” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.