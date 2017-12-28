Disneyland’de mahsur kaldılar!
Dünyanın en ünlü eğlence parkı Disneyland’deki elektrik kesintisi kazasız belasız atlatılsa da, aletlerde mahsur kalan insanlar büyük korku yaşadı.
28/12/2017
ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Disneyland’in Toontown ve Fantasyland kısımlarında elektrikkesildi. Trafodaki sorun yüzünden, yaklaşık 12 aletteki insanlar mahsur kaldı.
Birkaç saat süren elektrik kesintisi sırasında, insanlar mahsur kaldıkları aletlerden kurtarıldı. Hiç kimsenin yaralanmadığı açıklandı.
Elektrik kesintisi yüzünden mağdur olan Disneyland müşterileri, dünyanın en ünlü eğlence parkından hayal kırıklığıyla ayrıldıklarını söyledi.