Diyet yapmadan zayıflamak mümkün

Hayatınızda yapacağınız küçük değişikliklerle diyet yapmadan nasıl zayıflayabileceğinizi Hisar Intercontinental Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu’ndan öğrendik…

Yemek yeme sürenizi belirleyin.

20 dakika boyunca bir zamanlayıcı ayarlayın ve ne kadar sürede yemek yediğinizi keşfedin. Bu karmaşık bir diyet planı olmadan zayıflamanızı sağlayacak iyi alışkanlıklardan biridir. Böylece her lokmanın tadını alarak yemek yiyebilirsiniz. 20 dakikalık bir süreye yayarak yediğiniz küçük porsiyonlardaki yiyecekler, hem yemekten keyif almanızı sağlar hem de vücudunuzun doygunluk hormonlarını tetikler.



Daha çok uyku daha az kilo demek olabilir!

Michigan Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre günlük uyku sürenizi bir saat artırdığınızda (geceleri daha erken uyuduğunuzda) kişiden kişiye değişse de bir yılda yaklaşık 14 kilo verebilirsiniz. Tabii bunu yanlış ara atıştırmalardan kaçınarak yapabilirsiniz.

Daha çok sebze ve meyve yiyin.

Öğünlerinizden birini ki genellikle akşam yemeğini daha çok sebze ve meyve yemeye ayırın. Meyve ve sebzeler daha fazla lif ve su içerdiği için daha az kalori almanıza yardımcı olur. Sebzeleri pişirirken değil; servis yaparken yağ kullanın. Salata sevenlerdenseniz salatanızı tatlandırmak için yüksek yağlı soslar yerine limon suyu ve mevsimine uygun otları tercih edin.

Çorbaya sofranızda yer açın.

Mönünüze yağ ve kalori oranı yüksek olan kremalı çorbalar hariç olmak üzere mutlaka çorba ekleyin. Böylece daha az kalori alırsınız. Çorbayla başlayan bir yemekte doygunluk hissi daha hızlı oluşacağından iştahınız azalır. Çorbanın ardından sebze ağırlıklı bir yemeği tercih edin.

Tahılları daha fazla tüketin.

Kahverengi pirinç, arpa, yulaf, buğday ve tam buğday gibi kepekli tahıllar da fark etmeden kilo vermenize yardımcı olur. Daha düşük kalori alırken kolesterolünüzü de sağlıklı düzeyde tutabilirsiniz.

Ulaşılabilir hedefler koyun.

Eski bir favori elbise, etek ya da pantolonunuzu her gün görebileceğiniz bir yere asın ve ödülünüz yeniden o kıyafetleri giyebilmek olsun.

Ekmeği azaltın

Kahvaltı ya da öğlen yemeğinde yediğiniz sandviçin bir dilimini azaltarak; ayrıca içine domates dilimleri, közlenmiş biber veya keçi peyniri koyarak daha az kalori alabilirsiniz.

Pizzadan vazgeçemem diyenlerdenseniz

Pizzanızın hamurunu ekmek kabuğu gibi ince tercih edin. Üzerine ise garnitürler ve light peynir koyarak 100 kalori daha kazanmaktan kurtulabilirsiniz.

Şekeri kesin

Şeker yerine içeceklerinizi tatlandırmak için limon, nane gibi lezzetlerden yararlanabilirsiniz. Şekerli ürünlerden de uzak durarak fark etmeden bir yılda yaklaşık 5 kilo kaybedebilirsiniz.

Uzun bardaklar yerine kısa ve geniş bardaklar kullanın

Meyve suyu, soda gibi tüketeceğiniz sıvıları kısa ve geniş bardaklara koyarak tükettiğinizde %25-30 oranında daha az kalori alırsınız.

Alkol tüketiminizi sınırlandırın

Alkollü içecek tüketiminizi ve yanında yediğiniz cips, fındık gibi atıştırmalıkları sınırlandırdığınızda daha az kalori almış olursunuz.

Yeşil çaya hayatınızda yer açın

Yeşil çay fark etmeden kalori kaybetmenizi sağlayacağı için iyi bir strateji olabilir.

Yoga yapın

Amerikan Diyetik Derneği’nin araştırmasına göre yoga yapanlar öz farkındalık ve düzenli beslenme konusuna daha fazla dikkat etmek eğiliminde olduğu için aynı zamanda gereksiz kalori almaktan da uzak durabilirler.

Dışarıda yemek yemek yerine evde yemeği tercih edin.

Haftanın en az beş günü evde yemek yerseniz daha kolay kalori kaybedebilirsiniz. Zor geliyor diyenlerdenseniz önceden doğranmış yağsız sığır eti, marul, konserve fasulye, somon gibi işinizi hızlandıran gıdaları kullanarak hem daha çabuk yemek yapabilir hem de daha az kalori almış olursunuz.

Yemek masasının keyfini çıkarın

Yemek sofrasının aralıksız yemek yemek yerine sohbet ederek yemeğin tadını çıkarabileceğiniz bir alan olduğunu unutmayın. Ancak sofrada kalacağınız süreyi de çok uzatmayın.

Güçlü naneli sakız çiğneyin

Çok sık acıkıyor ve atıştırmak istiyorsanız şekersiz nane aromalı bir sakız çiğneyerek bu isteğinizi hafifletebilirsiniz.

Yemek tabaklarınızı küçültün

Otomatik olarak daha az yemek yemek için yemek tabaklarınızı küçültün. Böylece fark etmeden günde 200 kaloriden yılda ise yaklaşık 10 kg kilodan kurtulabilirsiniz.

Makarnadan vazgeçmem diyenlerdenseniz…

Daha çok yağ içeren krema bazlı soslar yerine daha az yağ içeren domates bazlı sosları tercih edin.

Daha az et tüketin

Vejetaryen yemek yeme zayıflama alışkanlığını da beraberinde getirir. Vejetaryenler, et yiyenlere göre daha az kalori alırlar. Bunun çeşitli nedenleri olmakla birlikte, baklagiller önemli bir rol oynayabilir. Mercimek çorbası ve diğer lezzetli baklagil temelli gıdalar sadece lif ile doludur.

Her gün 100 kalori fazladan yakarak bir yıl içinde 10 kilo verebileceğinizi biliyor muydunuz?

Bunun için her gün yaklaşık 20 dakika yürüyün. Bu yürüyüş sırasında fotoğraf çekin. Yürümeye vaktim yok diyorsanız 30 dakika evinizi temizleyin.