Dizi versiyonları çekilecek filmler

Fargo, Fidye gibi dizi olarak yeniden çekilen filmlere Rambo, Kapışma gibi yeni diziler ekleniyor. İşte yeni sezonda seyirciyle buluşacak diziler ve bugüne kadar yayınlanmış filmden uyarlama diziler...

Rambo



1982 yapımı Rambo filminin diziye uyarlanmış hali olan Rambo: New Blood (Rambo: Yeni kan) uzun zamandır bekleniyor. Fox kanalında yayınlanacak olan dizide Sylvester Stallone’nin rol alacağı iddia edilmiş ancak iddia, oyuncu tarafından yalanlanmıştı. Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.





Snatch (Kapışma)



Brad Pitt'in başrolde yer aldığı, 2000 yapımı suç komedisi türündeki film, Harry Potter filmi yıldızlarından Rupert Grint'in başrol oyunculuğuyla dizi olarak ekrana gelecek. Dizinin ilk yayın tarihi 16 Mart.

She's Gotta Have It



1986 yılında filmin başrol oyunculuğunu ve yönetmenliğini üstlenen Spike Lee, filmin Netflix’te yayınlanacak dizi versiyonu için çalışmalarını sürdürüyor. 10 bölüm olarak çekilecek dizide, film uyarlamasında Tracy Camilla Johns’un oynadığı rolü, 20’li yaşlarında bir Brooklyn sanatçısının oynayacağı öğrenildi.





Taken



2008 yapımı film, 27 Şubat'tan itibaren NBC'de dizi versiyonuyla yer alacak. Filmde Liam Neeson'un canlandırdığı rolü, dizide Bryan Mills oynayacak.





Fargo



Coen Kardeşler'in yönettiği 1996 yapımı Fargo filmi, 2014 yılında ilk kez dizi olarak seyirci karşısına çıktı. Dizi, 2017 yılında üçüncü sezonuyla tekrar ekrana gelecek.





