Doç. Dr. Hüseyin Işıksal, Türkiye'deki referandum sonucunu değerlendirdi

Doç. Dr. Hüseyin Işıksal, Türkiye’de anayasa değişikliği teklifinin referandumda kabul edilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Türkiye’de artık iki partili bir seçim döneminin yaşanacağını kaydeden Işıksal, “Seçim aslında bugün başlıyor. Türkiye başkanlık sistemi referandumunu kabul etti ancak bu pratikte 2019’da başlayacak olan bir sistemdir. AK Parti’nin de yeni seçime kadar 2 yıllık bir süreci vardır. Bugünden sonra herkesin şapkasını öne koyup yaptığı hataları düzeltmesi gerekiyor. Artık Türkiye’de iki partili bir seçim dönemi başlayacak. Başkanın en az yüzde 50 oy alması gerektiğinden ikinci turda olsa bile muhalefet ister istemez birleşmek zorunda kalacak” şeklinde konuştu. Kıbrıs’ın seçimle bir ilgisi bulunmamasından dolayı seçmenlerin genel anlamda sempati duyduğu görüşe göre oy kullandığını görüşünde olduğunu belirten Işıksal, Avrupa’dan gelen oylarda ‘Evet’ in ciddi anlamda yüksek çıkmasının sebebinin seçim öncesi Avrupalıların Türk siyasetçilere koyduğu yasaklar ve tırmandırdığı gerilim olduğunu vurguladı.

“Avrupa’dan gelen oylarda ‘Evet’ in ciddi anlamda yüksek çıkmasının sebebi…”

Işıksal, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’den gelen vatandaşlar konusunda onların geldikleri bölgedeki oy oranı ile KKTC’de çıkan oy oranının aslında bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Yani Kıbrıs’ın seçimle bir ilgisi bulunmamasından dolayı seçmenlerin genel anlamda sempati duyduğu görüşe göre oy kullandığını görüşündeyim. Fakat Avrupa’dan gelen oylarda ‘Evet’ in ciddi anlamda yüksek çıkmasının sebebi seçim öncesi Avrupalıların Türk siyasetçilere koyduğu yasaklar ve tırmandırdığı gerilimdir.

“Avrupa ‘Evet’lerin yolunu açmış oldu”

“Bu gerilimden aslında ‘Evet’ kampı kazançlı çıktı. ‘Evet’ oyunu azaltmaya çalışan Avrupalı siyasetçiler tam tersine ‘evet’lerin yolunu açmış oldu. Orada yaşayan Türklere yapılan anti-demokratik şiddet dolu müdahaleler bence çok ciddi bir tepki doğurdu. Avrupalıların planları bu noktada ters tepti diye düşünüyorum. Eğer yurt dışından gelen oylar örneğin ABD’de olduğu gibi çok yüksek bir oranda ‘hayır’ olarak çıksaydı bugün biz belki de yüzde 50-50’yeyakın bir orandan bahsediyor olacaktık.”

“Sonuçlara bakıldığı zaman teknik olarak seçimin kazananı bellidir”

Türkiye’nin başkanlık sistemine geçeceğini kaydeden Işıksal, “Sonuçlara bakıldığı zaman teknik olarak seçimin kazananı bellidir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı.Yüzde 50.001’de olsa bu referandumun bir sonucu olması gerekiyordu. Türkiye, artık başkanlık sistemine geçecek ve bunun kazananı belli olduğuna göre artık tartışmalar bir kenara bırakılığ ileriye bakılmalı” şeklinde konuştu.

“Özellikle orta sınıf diye tanımladığımız kesimler ikna edilemedi”

Işıksal, sözlerine şöyle devam etti: “Bu seçimin net bir kazanç olduğunu söylemek çok güçtür. Bunu temel sebebi ise büyük şehirlere bakıldığında başta İzmir, Ankara, İstanbul, Mersin, Antalya, Adana gibi pek çok büyük şehirde ‘Hayır’ çıktığını görüyoruz. Bu büyük şehirlerde özellikle profosyonel orta sınıf diye tanımlayacağımız kesimlerin anayasa değişikliğinde tam olarak ikna edilemediğini görüyoruz.

“Evet, teknik olarak bu süreç onaylanmıştır ama…”

Bunun Erdoğan ve AK Parti kurmayları tarafından ciddi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü teknik olarak bu süreç onaylanmıştır ama Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğe en çok ihtiyacı olan zamanlarda bu kadar güçlü bir şekilde ‘hayır’ oranı çıkmış olmasının ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum.

“Oyların dağılımına bakıldığı zaman AK Parti ve MHP’nin oylarının toplam anlamında çok daha yüksek olması gerekiyordu”

Oyların dağılımına bakıldığı zaman AK Parti ve MHP’nin oylarının toplam anlamında çok daha yüksek olması gerekiyordu. Fakat ilk olarak çıkan oy oranları bize MHP’nin kendi tabanına tam olarak ‘evet’ i kabul ettiremediğini gösteriyor. Bence ikinci olarak da AK Parti’nin oylarında da bir düşüş olduğu görülüyor. Aslında AK Parti’nin oylarının özellikle Güney Doğu Anadolu bölgesinde arttığını göz önünde bulundurduğumuzda diğer bölgelerde genel bir düşüşten bahsedebiliriz. Erdoğan’ın kişisel popülaritesi de göz önünde bulundurulduğunda bu düşüş sadece sadece MHP’nin desteğinin tam olmamasıyla açıklanamaz.

“Rakamlar da bunu bariz bir şekilde ortaya koyuyor”

Üçüncü olarak ise özellikle Güney Doğu’daki oylara baktığımızda HDP’nin çok ciddi anlamda oy kaybettiğini ve çoğu Kürt kökenli vatandaşlarıngüvenlik ve istikrar adına ve HDP’nin uyguladığı yanlış siyaset ve PKK ile olan organik bağını kıramamasından memnun olmadığından dolayı başkanlık sistemine ‘Evet’ dediğini görüyorum. Rakamlar da bunu bariz bir şekilde ortaya koyuyor.Bu seçimin en büyük mağlubunun HDP olduğu açık.”

KAYNAK: HABERAL KIBRISLI