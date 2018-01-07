Doğan Antalya yolcusu

Doğan, yapacağı yurt dışı kampı için, yarın sabah Antalya’ya uçuyor

Havadis-Coşkun KUTAY

Süper Lig’in ilk devresini 28 puanla 4. sırada tamamlayan Doğan Türk Birliği, yurt içi ilk etap ikinci devre hazırlıkları çerçevesinde; Karaoğlanoğlu Orhan Dural Sentetik Futbol Sahası’nda geçtiğimiz gün start vermeyi planladığı çalışmasını, hava muhalefeti nedeniyle iptal etmek zorunda kalmıştı.

Rejenerasyon çalışması yapıldı

Diğer taraftan Doğan Türk Birliği; Baf Ülkü Yurdu ile Üner Berkalp Stadyumu’nda dün oynanması kararlaştırılan, Üner Berkalp Anı Maçı’nın ileri bir tarihe ertelenmesi üzerine, Teknik Direktör Caner Oshan’ın nezaretinde antrenör Afün Girgen’in, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Sentetik Futbol Sahası’nda dün sabah yaptırdığı ısınma hareketlerinden sonra, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Kafile yarın sabah Antalya’ya uçuyor

İkinci devre hazırlıkları çerçevesinde; 8-13 Ocak 2018 tarihleri arasında Side-Sense Delux Hotel’de yapılacak olan yurt dışı kampı nedeniyle yarın sabah Antalya’ya hareket edecek olan Emir Ali Ferhatoğulları ve Mustafa Sakallıoğlu yönetimindeki Doğan Türk Birliği kafilesinde, teknik ekip olarak Teknik Direktör Caner Oshan, antrenör Afün Girgen ve Zafer Emingün bulunuyor.

Yerli futbolcular; Okyanus Öndaç, Ozan Mercan, Koral Saymaz, Ahmet Sönmez, Ahmet Coşkun, Ahmet Saygı, Aydın Aygın, Kenan Oshan, Ali Savaşan, Tunahan Şencan, Hasan Kanlı, Ahmet Çağer, Emek Kırıkmaz, Cem Ateş, Enis Keser, Erdi Erduran ve Hamit İnandım’dan oluşurken Selim Saygı, Türkiye PTT 1.Lig takımlarından Adanaspor’un kamp çalışmalarına katıldığı için, kafilede yer almıyor.

Vize sorunu nedeniyle, kampa katılacak olan yabancı futbolcular ise, daha sonra belirlenecek.