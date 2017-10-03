Doğan evinde coştu : 4-2

Doğan Türk Birliği haftanın kapanış maçında konuk ettiği Küçük Kaymaklı’yı 4-2 mağlup ederek taraftarı önünde çıktığı ilk maçta 3 puanın sahibi oldu

6 GOLLÜ KAPANIŞ: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan 2. haftanın son karşılaşmasında ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Razaq, Ahmet Sönmez ve Kenan (2) kaydederken, konuk takımın golleri penaltıdan Uğur ve Massa’dan geldi. Bu sonuçla Girne temsilcisi puanını 4 yaparken başkent ekibi 3 puanda kaldı

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Mehmet Malek ***, İsfendiyar Açıksöz ***, Zekai Töre ***

Doğan T.B.: Ozan **, Hasan *, Ahmet Sönmez ***, Aydın ** (Dk.76 Raheem **), Emek **, Selim ** (Dk.87 Ahmet Çağer *), Osei **, Rasaq ***, Ahmet Coşkun ***, Kenan *** (Dk.90+2 Ceylan *), Koral **

K.Kaymaklı: Ali *, Bahadır * (Dk.45 Musa *), Çağrı *, Berkem * (Dk.71 Turgut Çiftçioğlu **), Turgut Kaan Çoban **, Hüseyin *, Saine **, Fofana *, Uğur **, Massa **, Mustafa * (Dk.78 Remzi *)

Goller: Dk.3 Razaq, Dk.35 Ahmet Sönmez, Dk.54, Dk.74 Kenan (Doğan TB) – Dk.46 (penaltıdan) Uğur, Dk.59 Massa (K.Kaymaklı)

K-Pet Süper Lig’de 2. haftanın kapanış maçında, Doğan Türk Birliği konuk ettiği Küçük Kaymaklı’yı 4-2 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Razaq, Ahmet Sönmez ve Kenan (2) kaydederken, konuk takımın golleri Uğur (penaltıdan) ve Massa’dan geldi.

Bu sonuçla Girne temsilcisi puanını 4 yaparken başkent ekibi 3 puanda kaldı.

Önemli anlar

dakikada Ahmet Coşkun’un pasında Razaq ceza alanı içinde topu filelere yolladı ve ev sahibi takım 1-0 öne geçti. dakikada Emek’in kullandığı serbest vuruşta topa son dokunan Ahmet Sönmez oldu, kaleci Ali’nin elinden kaçırdığı top ağlara gidince Doğan 2-0’ı yakaladı.

İlk devre 2-0 ev sahibi takım üstünlüğünde geçildi.

dakikada sağdan yapılan ortada top, ceza alanı içinde Hasan Kanlı’nın eline temas etti ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Uğur gole çevirdi. 2-1 dakikada Razaq’ın pasında Kenan ceza alanı içinde plase bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 3-1. dakikada Berkem’in uzun mesafeden gönderdiği topu Massa kafayla ağlara gönderdi. 3-2. dakikada Selim’in şutunda top üst direkten döndü. dakikada Çağrı ceza alanı içinde müsait durumda topu dışarı yolladı. dakikada Selim’in pasında Kenan ceza alanı içinde skoru belirleyen golü attı. 4-2.

Karşılaşma 4-2 Doğan Türk Birliği galibiyetiyle sonuçlandı.