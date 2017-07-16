Doğan start veriyor

Bayar Piskobulu başkanlığındaki Doğan Türk Birliği, Teknik Direktör Caner Oshan ve Antrenör Afün Girgen nezaretinde, yeni sezon açılışını yarın Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda düzenlenecek törenin ardından ilk antrenmanını yapacak

Havadis/Coşkun KUTAY

Futbolda geçtiğimiz sezonu, şampiyon Yenicami’nin ardından 56 puanla ikinci olarak tamamlayan K-Pet Süper Ligi’nin Girne bölgesi takımlarından Doğan Türk Birliği yeni sezon açılışını yarın yapıyor.

Doğan, Teknik Direktör Caner Oshan nezaretinde Antrenör Afün Girgen’in, yarın saat 18.00’de 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda gerçekleşecek törene müteakip yaptıracağı ilk çalışmayla, 2017-2018 futbol sezonuna “Merhaba” diyecek.

Aksel transfer listesinde

2017-2018 futbol sezonuna, zirve mücadelesi yapacak kalitede iddialı bir kadro ile girmeyi hedefleyen Doğan Türk Birliği teknik heyeti ve yönetimi, ilk etapta; Merit Alsancak Yeşilova takım kaptanı ve başarılı orta saha oyuncusu Aksel Kaptanoğlu’nu, geçtiğimiz sezonda olduğu gibi, yine gündemine aldı. Ancak; Aksel, Doğan’a yeşil ışık yakarken, taraflar arasındaki başkanlar düzeyinde yapılan görüşmelerden, bu güne kadar net bir sonuç elde edilemedi.

Salih Say askıda

Cihangir’in başarılı stoperi Salih Say ile her konuda anlaşma sağlayan Doğan Türk Birliği, Aksel transferinde olduğu gibi, bu defa da Cihangir yönetimi ile gereken mutabakatı sağlayamaması, bu transferin de “Şimdilik Askıya” alınmasına neden oldu.

İbo direkten döndü

Alacakları ile ilgili yaşanan sorun nedeniyle yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Gönyeli alt yapısından yetişen sol kanat oyuncusu İbrahim Öksüzoğulları’nın, Doğan Türk Birliği ile anlaşması sonucunda “Bitti” gözüyle bakılan transferi, Gönyeli’nin takasa yanaşmaması, Doğan Türk Birliği’nin de “kiralık” statüsüne sıcak bakmaması nedeniyle yattı.

Emek’e, Doğan da “talip”

Binatlı’nın başarılı futbolcusu Emek Kırılmaz’a, Merit Alsancak Yeşilova ve Gençler Birliği’nden sonra, Doğan Türk Birliği de talip oldu. Binatlı yönetiminin verdiği izin üzerine, bu hafta içerisinde ilk defa Girne’de bir araya gelecek olan Doğan yönetimi ile Emek arasında gereken mutabakatın sağlanması halinde, Binatlı yönetimi ile masaya oturulacak.

Yabancılar forvet

Halen kadrosunda yabancı oyuncu olarak iki ön libero Quadri Olamafa Rahemm ve Quincy Osei’yi bulunduran Doğan Türk Birliği, forvet arayışında ince eleyip sık dokuyor. Bu çerçevede Doğan Türk Birliği, Nijerya kökenli forvet olan; Razag Adegbite, Junior Dominik ve Rasheed’i, denenmek üzere önümüzdeki günlerde ülkemize getirtme gayreti içerisine girmiş bulunuyor.