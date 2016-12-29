Doğan Türk Birliği: Kazanmaya gidiyoruz

Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan, yarın oynayacakları Küçük Kaymaklı karşılaşmasıyla ilgili Havadis’e konuştu;

Coşkun KUTAY

Süper Lig’in 14.haftasında oynanması gereken, ancak, yağan sağanak yağmur yüzünden oynanamayan Gençlik Gücü karşılaşması nedeniyle 15.haftaya 23 puanla 5.sırada girecek olan Doğan Türk Birliği, yarın deplasmanda oynayacağı Küçük Kaymaklı karşılaşmasıyla ilgili hazırlıklarını teknik direktör Caner Oshan nezaretinde, antrenör Afün Girgen’in 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda yaptırdığı antrenmanla sürdürdü.

Futbolcuların neşeli oldukları gözlemlenen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular 5’e 2, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın ana bölümünde, 11’e 11 iki takım halinde yapılan çift kale maçta, taktik çalışması üzerinde duruldu. Antrenman, soğutma hareketlerinin ardından tamamlandı. Teknik direktör Caner Oshan antrenman sonrasında, Havadis’e konuştu.

“Zor bir müsabaka olacak”

Ertelenen Gençlik Gücü karşılaşması nedeniyle haftayı dinlenerek geçirdiklerine ve bu nedenle de oynayacakları Küçük Kaymaklı maçına, daha hazırlıklı çıkacakları bir karşılaşma olacağına dikkat çeken teknik direktör Caner Oshan, “Her iki takımın da puana olan ihtiyacı nedeniyle, zor bir karşılaşma olacak. Küçük Kaymaklı iyi bir ekip. Ayrıca, Süper Lig sıralamasındaki yerleri, gerçek güçlerini yansıtmıyor. Bu nedenle, müsabakaya büyük bir ciddiyetle hazırlanıyoruz. Kaymaklı’yı yenmemiz halinde ilk 5 takım arasında yer bulabileceğimizin bilinci içerisinde Lefkoşa’ya, kazanmak için gideceğiz” ifadelerini kullandı.

“Antalya’da kamp yapılacak”

9-14 Ocak 2017 tarihleri arasında, Antalya’da kamp yapacaklarını söyleyen teknik direktör Caner Oshan, “Bu kampta, ligin ikinci devresi ve Koopbank Kıbrıs Kupası ile ilgili yararlı bir hazırlık dönemi geçireceğiz. Ayrıca, forvet Christian Pouga ile yollarımızı ayırmış olmamız nedeniyle ara transferde, gol vuruşu yapabilen yabancı bir santraforu kadromuza katmak istiyoruz” dedi.