Doğan’a penaltı yetti: 0-1

Doğan Türk Birliği, Yalova’nın cezası nedeniyle Alsancak’ta karşılaştığı rakibini tek golle geçti

Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Cemal Sakallı, Cem Öksüzoğulları

Yalova: İrfan, Veli, Tayfun (Dk.85 Ali Karayel), Reşat, Mahmut, Edis, Uche Sunday, Buğra, Batshi (Dk.57 Selçuk), Cemal, Mithat (Dk.67 Ali Azouz)

Doğan Türk Birliği: Ozan, Hasan, Ahmet Sönmez, Emek (Dk.80 Ali), Koral, Pamboe, Selim (Dk.66 Tunahan), Ahmet Coşkun, Rahemm, Aydın (Dk.70 Ahmet Saygı), Okafor

Gol: Dk.70 (penaltıdan) Okafor (D.T. Birliği)

K-Pet Süper Lig’in 22. hafta mücadelesinde Doğan Türk Birliği, Yalova’nın cezası nedeniyle Alsancak’ta oynanan maçta rakibini 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Doğan’a 3 puanı getiren tek golü, 70. dakikada penaltıdan devre arasında Yalova’dan transfer edilen Okafor kaydetti. Bu sonuçla Doğan puanını 43 yaparak maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı. Yalova ise 21 puanla play-out’un en altında yer aldı.

Önemli anlar

Dk.15: Emek’in vuruşunda top kale direğini sıyırıp auta çıktı.

Dk.16: Pamboe’nin sert şutunda kaleci İrfan topu kornere çeldi.

Dk.30: Selim Saygı’nın ceza alanına taşıyıp dışarı kestiği topu Aydın değerlendiremedi.

Dk.33: Cemal’ın getirip kale sahasına yolladığı topu Batshi uygun pozisyonda kaleci Ozan’a çarptırarak mutlak bir gol fırsatını kaçırdı.

İlk devre 0-0 sona erdi.

Dk.58: Hasan’ın kafa vuruşunda kaleci İrfan topu kale sahasından çeldi.

Dk.70: Edis’in ceza sahası içinde topa elle müdahalesinden kaynaklanan penaltıyı Okafor gole çevirdi. (0-1).

Dk.80: Okafor’un getirdiği topu kaleci İrfanla karşı karşıya kaldığı pozisyonda Pamboe kaleye yollayamadı.

Karşılaşma 1-0 Doğan Türk Birliği galibiyeti ile tamamlandı.

FOTOĞRAF: FUAT ŞANLIER