Doğan’da hedef büyük

K-PET Süper Ligi’nin Girne bölgesi temsilcilerinden Doğan Türk Birliği, 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda dün yaptığı ilk antrenmanla, 2017-18 futbol sezonuna “merhaba” dedi

Teknik Direktör Caner Oshan gazetemize yaptığı açıklamada geçtiğimiz sezonu ikinci sırada bitiren takımın kadrosundan sadece Salih Güvensoy’un serbest transfer hakkını kullanarak takımdan ayrıldığını, iskelet kadroyu koruduklarını ve zirveye oynayıp mutlu sona ulaşmayı arzuladıklarını söyledi

Coşkun KUTAY - Havadis

Girne’nin sarı-lacivertli takımı Doğan Türk Birliği 2017-2018 resmi sezon açılışını dün gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezonu, şampiyon Yenicami’nin ardından 56 puanla ikinci sırada tamamlayan Doğan Türk Birliği; Teknik Direktör Caner Oshan nezaretinde Antrenör Afün Girgen eşliğinde yeni sezonun ilk saha çalışmasını yaptı. Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda gündeme gelen ile sezon merhaba diyen Doğan’da başkan Bayar Piskobulu ve yöneticiler futbolculara güven mesajı verdi ve başarılar diledi.

Rahemm ve Osei izinli

20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda yapılan açılışa, hatırı sayılır miktardaki taraftar topluluğunun yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Teknik Direktör Caner Oshan nezaretinde Antrenör Afün Girgen’in yaptırdığı ilk çalışmaya, yabancı oyunculardan izinli olan Rahemm ve Osei’nin dışındaki futbolcular katıldı. Doğan’ın ilk antrenmanında; Okyanus Öndaç, Ozan Mercan, Koral Saymaz, Ahmet Sönmez, Ahmet Coşkun, Ahmet Saygı, Aydın Aygın, Kenan Oshan, Selim Saygı, Ali Savaşan, Tunahan Şencan, Hasan Kanlı, Ahmet Çağer, Yunus Emre ile genç takımdan Afün Girgen ve Erdi Erduran iştirak etti.

İskelet bozulmadı

Teknik Direktör Caner Oshan çalışma sonrasında, yeni sezonun açılışı ile ilgili Havadis’e açıklamada bulundu. Geçtiğimiz sezonu ikinci olarak tamamlayan Doğan Türk Birliği takımının iskeletini bozmadıklarını belirten Oshan, serbest transfer hakkını kullanan ve bu nedenle de takımdan ayrılan Salih Güvensoy dışında ayrılan futbolcu olmadığına dikkat çekti.

Teknik Direktör Caner Oshan, “Buna mukabil, geçtiğimiz sezon daha fazla süre almaları için kiraladığımız yetenekli gençlerimizi geri çağırdık. Ayrıca, Merit Alsancak Yeşilova’nın kaptanı ve başarılı orta saha oyuncusu Aksel Kaptanoğlu’nu, Cihangir’in başarılı stoperi Salih Say’ı ve Binatlı’dan da Emek’i sarı lacivert renklerimize kazandırmaya yönelik çalışmalarımız halen devam ediyor. Bu yıl hedefimiz yine zirveye oynamak ve sezon sonunda mutlu sona ulaşan takım olmaktır” dedi.

Fotoğraflar: Fuat ŞANLIER