Doğan’dan ikinci bomba

Süper Lig’in Girne temsilcilerinden Doğan Türk Birliği, Yalova’dan yabancı golcü Akafor’dan sonra, yabancı kanat oyuncusu Adjeman’ın da (Jay Jay) transferini bitirdi

Coşkun KUTAY

Süper Lig’de ikinci devreye; yapacağı önemli transferlerle şampiyonluk hesapları yapan güçlü bir kadro ile girmek isteyen Doğan Türk Birliği, yabancı transferinde hız kesmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Yalova’nın yabancı forveti Onyekachi Akafor’u kadrosuna dahil eden Doğan Türk Birliği bu defa da rotasını, yine Yalova’dan yabancı kanat oyuncusu Adjeman Pampoe Kwame’ye (Jay Jay) çevirdi ve Yalova yönetimi ile karşılıklı varılan anlaşma sonrasında, bonservisi elinde olan Jay Jay’i kadrosuna dahil etti.