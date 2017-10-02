Doğanın Mucizesi: Kıbrıs

Konumu sebebiyle yüzyıllar boyunca stratejik açıdan önemli bir ada olarak dikkat çeken Kıbrıs, günümüzde popüler tatil destinasyonları arasında yer almaktadır. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken ada ülkesi, doğal ve tarihi dokusunun yanı sıra hizmetleri ve bitmeyen eğlenceleriyle de oldukça popüler. Kıbrıs turları size her anlamda unutulmaz bir deneyim fırsatı sunuyor. Adanın ana gelir kaynağının turizm olması da bölgede bulunan işletmelerin hizmet kalitelerine doğrudan etki ediyor. Kıbrıs otelleri sundukları hizmetler ve kalite ile pek çok ada ülkesine göre oldukça şaşırtıcı bir memnuniyet yaşamanızı sağlarken aynı zamanda tatilinizin unutulmaz bir deneyime dönüşmesine yardımcı oluyor.

Kıbrıs Tatil Planınızı İstediğiniz Zaman Yapın

Dört mevsimde de keşfedilmesi gereken Kıbrıs, her mevsimde sunduğu farklı güzellikleri ile dikkatinizi çekmeyi başaracak. Kıbrıs tatili için planlarınızı zamandan ve prosedürlerden uzakta, dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Türk vatandaşları için vizesiz ve pasaportsuz giriş imkanı sunan Kıbrıs, bu özelliği ile çat kapı tatil yapmak isteyenlere kucak açıyor. Balayı otelleri seçenekleri alt, orta ve üst segmente göre farklı ve kaliteli hizmetler sunarken Kıbrıs otel fiyatları da bütçenize göre farklı seçenekler sunuyor. Kıbrıs tatili yapmak size sadece keyif ve huzur getireceğinden dolayı ekonomik unsurları, prosedürleri ya da can sıkıcı detayları düşünmek yerine ne zaman yelken yapacağınızı, ne zaman şeftali kebabının tadına bakacağınızı ya da Girne Kalesi’nin surlarında tarihi olayların hatıraları arasında gezinirken çıkacağınız yolculukları planlayabilirsiniz.

Doğal Güzellikleri ile Yerel Lezzetler Aklınızı Başınızdan Alacak

Yavuz Çıkarma Plajı, Glapsides Plajı, Alagadi Plajı ve Yeşilırmak Plajı eşsiz doğal güzelliklere sahip Kıbrıs’ı keşfetmenizi sağlayacak. Her anın tadını çıkarmak için uygun ortamı, doğallığı ve içtenliği ile mutlu hissedeceğiniz Kıbrıs tatili süresince zamanın nasıl geçtiğini asla anlamayacaksınız. Kıbrıs tatil planında mutlaka şeftali kebabı, hellim peyniri, küp kebabı, molehiya, kolakas, pirohu, ayrelli ve bikla gibi lezzetlerin tadına bakmalısınız. Kıbrıs otelleri ya da işletmeleri tarafından her zaman özenle korunan Kıbrıs plajlarında doğanın tadını çıkarırken, ormanların ve manzaranın içerisinde kendinizi unutmak isteyeceğiniz Beşparmak dağlarını da mutlaka ziyaret etmelisiniz.