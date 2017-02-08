Doğasal Çevre ile İlgili Felaket Senaryoları

Doğasal çevre üzerinde yapılan tahribat nedeniyle, ortaya çıkan olumsuzluklar ve insanların ödemek zorunda kalabileceği bedellerin gözler önüne serilmesi amacı ile çeşitli belgeseller hazırlanıyor.

Bu belgeseller, düşündürücü olması yanında gerçekten geleceğimiz bakımından çok ürkütücüdür.

Son zamanlarda bir çok bilim adamı dünyamızın büyük ve belirgin bir değişim içinde olduğu görüşündedir. Bu güne kadar görülmemiş ve alışık olmadığımız hava koşulları; ani bastıran şiddetli yağışlar, seller, şiddetli fırtına, su baskınları, kavurucu sıcaklar ve dondurucu soğuklar, dünyamızın ciddi bir değişim içinde olduğunu gösteriyor.

Dünyamızın geleceği üzerinde çeşitli olumsuz senaryoları ortaya koyan bilim adamlarının görüşleri ve Maya medeniyetinden günümüze ulaşan bilgiler, dünyamızın tehlikeli bir dönemece girdiğini düşündürüyor.

Amacım korku salmaktan çok, bazı bilim adamlarının yaşanan dönemde meşgul olduğu bilgileri aktarmaktır.

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) nın ‘Avrupa’da İklim Değişikliği Etkileri ve zafiyetler 2016’isimli rapora göre:

Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda, iklim bozukluğundaki sorunlar, bu yüzyılın sonunda iki katına çıkacak. Sıcaklıktaki artış nedeniyle yılda 200 bin kişin ölebilecek, sel felaketi sonucu ortaya çıkacak zarar, 10 milyar doları aşabilecektir.

Yüksek sera gazı salınımının azaltılmaması halinde, içinde bulunduğumuz yüzyılın sonunda iklim değişikliği etkileri iki katına çıkabilecek.

İklim bozulması nedeniyle aşırı uçlarda seyreden hava koşulları ve deniz düzeyindeki yükselme nedeniyle, Avrupa kıtası daha sık ve yoğun sel, kuraklık, fırtına felaketine maruz kalabilecek.



AÇA raporunda İklim değişikliğinin Avrupa'daki ekosistem, genel refah düzeyi, insan sağlığı ve ekonomi üzerinde geniş çaplı etki göstermeye başladığına dikkat çekildi.

Rapora göre 21.yüzyıl sonunda kutuplardaki buzulların erimesi soncu, deniz seviyesi 50 santimetreye kadar yükselebilecek. .Hollanda’da ise 1 metreye kadar yükselecek. Deniz seviyesinin yükselmesi, kıyı ülkelerinde sellerin artmasına neden olabilecek,.

Avrupa’da 2006-15 yılları arasında sıcaklığın 1,5 derece arttığı,2003 yılından beri yazları aşırı sıcak hava dalgasına maruz kaldığı, bunun sonucunda da on binlerce kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

AÇA üyelerinin 1980-2013 yılları arasında oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 400 milyar avro zarara uğradığı, ayrıca iklim bozulmasının ulaşım ve turizmi de olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

İklim bozulması nedeniyle, her yıl orman yangınlarından 800 bin hektar arazinin etkileneceği, bundan 150 milyon kişinin zarara uğrayacağı ve bunun sonucunda da refah kaybının 42 milyar avro olacağı açıklandı.

Rapora göre,ortalama küresel sıcaklığın, düşük sera gazı salınımı senaryosunda 0.3 ile 1.7 derece artması beklenir. Fakat sera gazı salınımı yüksek olursa, ısınmanın 2.6-4,8 santigrat dereceye çıkabileceği tahmin edilir.

AÇA raporuna göre Avrupa’da sıcaklığın küresel ortalamanın üzerinde artacağı, doğu ve kuzey Avrupa’nın en çok kış aylarında, güney Avrupa’nın da yaz aylarında ısı değişiminden etkileneceği tahmin edilmektedir

AÇA Başkanı Hans Bruyninck’e göre iklim bozulmasının boyutu küresel anlaşmaların sera salınımını kısıtlama konusundaki başarısına bağlı olacak.

Sera gazları salınımının kısıtlanmasında ülkemizin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Fakat olumsuzluklardan en fazla etkilenecek bölgede bulunmaktayız.

Dünyamızı tehdit eden İklim bozukluğunun olumsuzluklarını azaltmak mümkün değildir. Buna rağmen, bitki örtümüzü artırarak doğal felaketlerin etkisini az da olsa azaltabiliriz.

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