Doğru kurgulanmayacak bir süreç fayda sağlamaz

Kıbrıs konusundaki müzakere sürecinde bir sonraki adım doğru kurgulanmadan yapılacak bir görüşme, sürece sağlayacağı yarardan çok zarar verir.

Elbette ki bir sonraki adımla ilgili kurgu çalışması yapılırken, Crans Montana’da yaşananlar göz ardı edilemez.

Orada ne olup bittiği, sürecin neden başarısızlığa uğradığı konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapılmalı, bir sonraki adım planlanırken bu değerlendirmeden çıkacak sonuçlar dikkate alınmalıdır.

Ancak bu şekilde müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için bir zemin oluşturulup oluşturulamayacağı belli olabilir.

Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafı ile eşit koşullarda bir yetki paylaşımına gitmeye hazır olup olmadığı, yeni döneme ilişkin çalışmalar yapılırken cevap verilmesi gereken en temel sorulardan biri. Daha başkaları da var.

Bu aşamada müzakerelerin kaldığı yerden başlamasını altını doldurmadan savunmak bir anlam ifade etmez ve içinde bulunulan açmaza bir fayda sağlamaz.

Müzakere sürecinin başlayabilmesi ya da liderlerin sosyal içerikli bir yemekte bir araya gelebilmesi için önce Rum tarafında bir şeylerin değiştiğinin işaretleri gelmelidir.

Bu bir ön koşul olarak algılanmamalı, müzakere sürecinin doğru kurgulanmasının en temel parçalarından biri olarak değerlendirilmelidir.

Kıbrıs meselesinin yıllardır çözümsüz kalmasının en temel nedenlerinden biri, sonu başarısızlık olacağı kesin olan yöntemlerle müzakerelerin kurgulanması ve sürekli bir şekilde fasit bir daire içinde kendi kendini tekrar eden müzakere yöntemlerine bağlı kalınmış olmasıdır.

Benzer bir anlayışla sırf müzakereler yeniden başlatılacak diye başarısızlıkla sonuçlanacağı geçmiş deneyimlerde kanıtlanan yol ve yöntemlerle yeniden yola çıkmanın artık bir anlamı kalmamıştır.

Zaman farklı yaklaşımları öne çıkarma, ‘Out of Box’ düşünerek müzakereleri doğru kurgulamaya katkı sağlama zamanıdır.

Navtex uygulaması Rumların müzakerelerin konusu olması gereken bir konuda bir oldu-bitti yaratma girişiminin sonucu orataya çıkan bir durumdur ve bu sonuca bakılarak Türk tarafının gerginliği artıran taraf olduğu yorumlarını yapmak doğru değildir.

Kıbrıs meselesinde sebep-sonuç ilişkisine de bakmak ve akılcı bir şekilde meseleye yaklaşarak en doğru müzakere yöntemini bulmaya çalışmak, bu aşamada yapılması gereken en doğru işlerden biri olmalıdır.

Sonuç odaklı olabilecek bir müzakere sürecini…

Bunun için de her şeyden önce, bundan önceki süreçlerin çökmesine neden olan politikaları ile bilinen Rum tarafının bu görüşlerinde bir şeylerin değişip değişmediğine bakmak lazımdır.

Değişiklik olmadan ve bundan önceki başarısızlıkların nedeni ile ilgili doğru değerlendirme ve tespitler yapılmadan aceleye getirilecek bir buluşmanın sorunun çözümüne faydası olmaz.

Doğru kurgu yapılmadan atılacak bir adım durumu daha da içinden çıkılmaz bir noktaya getirebilir.

Bu nedenle dikkatli olmakta fayda vardır…