Oyuncu Berna Laçin, bir gazetede yapılan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yorumu üzerinden bir çıkarımda bulundu.

Referanduma sayılı günler kala liderlerin açıklamaları gündemi belirlemeye devam ediyor. Seçmenler, bu yorumları büyük bir dikkatle dinlerken gazetelerin köşe yazarları da 16 Nisan referandumuyla ilgili şaşırtıcı tespitlerde bulunuyor. Oyuncu Berna Laçin de Sabah gazetesinde yayınlanan bir köşe yazısı üzerinden çıkarımda bulundu. Siyasi görüşlerini hesabından yaptığı paylaşımlarla birçok kez gözler önüne seren Laçin, yazarın “Hayır çıkarsa Erdoğan eskisi gibi başbakan olur, ölene kadar öyle gider!” haberini hesabına taşıyarak “Doğrudur,’Hayır’ çıkarsa Sn.Erdoğan ömrünün sonuna kadar iktidarda olur. Kabul. “Evet” diyenler bu duruma karşı çıkıyor yani!”