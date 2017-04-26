Doğu Akdenizde Sular Isınıyor!

Belki henüz müzakereler gibi günlük yaşamımıza karışmadığı içindir, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri çokluk gündemimize sokmuyoruz. Oysa artık Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğal gaz arayışlarına yönelik çalışmalara Türkiye de katılıyor dolayısıyle sorunun parçası oluyor!

Nitekim bizim çok aldırmadığımız Norveç yapımı en son teknolojilerle donatılmış 86 metre boyundaki Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemisi artık Kıbrıs açıklarındadır ve araştırmalarına başlamıştır.

Rum medyası kaç gündür “Barbaros”la yatıp kalkmaktadır, sesi ayyuka çıkarken bu olayın tahrik olduğunu iddia etmektedir!

(Fakat ayni Rum tarafı için ayni münhasır bölgeler ve komşu parsellerde Mısır’ın İsrail’in de araştırmalarda bulunması, hatta gaza ulaşmaları falan önemli değildir hatta çok da olumlu faaliyetlerdir çünkü bu ülkelerle işbirliği içindedir..)

KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLSEYDİ: Muhtemelen Türkiye de Doğu Akdeniz’de zaten İsrail ile yeniden oluşturduğu iyi ilişkiler çerçevesinde Güney Kıbrıs’ı da kapsamına alacak bir dizi anlaşmalar yapma fırsatı bulabilecek belki de Rum’un Afrodit parselinden çıkaracağı gazın AB’ye sevki Türkiye üzerinden gerçekleşecekti. Buna karşılık Rum tarafı da Kuzey’e akan sudan yararlanma fırsatı bulacak hatta deniz altından kaplo ile gelecek elektrik akımından gereksinmesi oranında satın alabilecekti.

Bunları “uluslar arası barışçı anlaşma ve ilişkilerin” ne kadar önemli olduğunu Doğu Akdeniz’deki komşu olan ülkelerin birbirlerine dayanarak nasıl “kazan kazan” siyasetinde büyük kazanımlar elde edeceklerini (biliniyor ama) hatırlatmak için bir kez de ben de vurgulamak istedim..

Yani bu adada “barışçı çözümü istemediğimiz de yalandır, Rum’un yahut Yunanistan’nın düşmanı olduğumuz gibi bağnaz bir iddia da yalandır!

DOĞRU OLAN: Doğru bir çözüm sağlamaktır! Doğu Akdeniz’deki olay bunun ne kadar önemli olduğunun ispatını çakmaktadır. Rum tarafı “benim hidrokarbon yataklarımdan sana ne” demektedir! Tüm kaymağı kendinin yiyeceği bir siyasi tutumla Türkiye’yi düşmanı ilân edip Kıbrıs Türk liderliğini uzlaşmaz gösterip en az kendisi kadar Kuzey’in de üzerinde hakkı olduğu gazın mutlak sahipliğine soyunmaktadır! Sonra da Kuzey’e dönüp “merak etmeyin size de payınızı vereceğiz” demektedir! “Neyin karşılığında ve kaç paraya?

SULAR ISINIYOR: Doğu Akdeniz’deki “araştırmalar” artık Kıbrıs siyasi sorunun parçası olmuştur. Hatta Sn. Akıncı’nın Rum’a yönelik sorgu ve dürtüleriyle de müzakere sürecine duhul eylemiştir..

Türkiye, Rum tarafı istemese de “araştırmalarına” devam edecektir. Bu da suların ısınacağının habercisidir. Bu nedenle sık sık şunu tekrarlıyoruz: Önce Türkiye ile Yunanistan anlaşmalıdır ki adadaki Türk Rum halkları da iki ülkenin anlaşmasına dayalı istikrar ve güven ortamında anlaşabilsinler… (Ne var ki Rum tarafı ile Yunanistan’da hâlâ ne böyle bir kabiliyet ne de böyle bir akıl görüyoruz!)

MECLİS BİLE ABESE İŞTİGALLE MEŞGUL!

Şimdi Meclis’te kürsüye çıkıp “Maalesef belediyeler çok sıkıntıdadır bu da göstermektedir ki ortada bir sorun vardır” demek ne demektir?

“Durum vaziyetler gösteriyor ki belediyelerin reformlara ihtiyaçları vardır” önerisinde bulunmanın anlamı nedir?

Veya “bırakın belediyelerin yatırım yapmalarını, günlük işlerini bile artık sürdüremez oldukları bilinmektedir” demek ne demektir?

“ÖMÜRLÜK MECLİS:” Doğrusu şu ki ayni filmi izlemekten bıktık! Mesela şu Belediyeler sorunu: Vakta ki tekmili birden iflas edip Lefkoşa’daki gibisi konkordatoya da çıkınca ulusça ve büyük bir bilinçle anladık ki “Ooo! Bu belediyeler amma da çokmuş! Ve ansızın gördük ki “Ooo! Bu belediyeler çoktan iktidara gelen siyasi partilerin çiftlikleri ile çöplükleri haline gelmişler işlevlerini kaybetmişler!”

O KADAR Kİ: mesela Mağusa Belediye Başkanı yıllardır gözünün önünde sürdürülüp götürülen çarpık yapılaşmaya bakıp, “yahu 5 yılda 635 inşaat ruhsatı verdik. En çok da konut ve yurt inşaatı. Eee nedir bu kontrolsüz büyüme, nedir bu çarpık yapılaşma!.. Mağusa’nın mutlaka bir imar planına ihtiyacı vardır” demez mi?

Eee kardeşim iznin olursa müsaade et de aynen Meclis’teki milletvekillerimize de sorulası bu tip soruları mesela medya sorsun, (bu konuda yıkanmış arınmış değil ama) mesela muhalefet sorsun, STÖ’leri sorsun. Senin görevin bir kentin belediye başkanı olarak çarpıklıkları ısrar ve inatla önlemeye çalışamak, sorulara yetki ve sorumluluk bilinciyle cevap vermek!

SAPLA SAMAN! Eğer milletin Meclisi iki eli böğründe kalmış “çaresizliği” sergilerse çekiverin devletin kuyruğunu bu demektir ki “yapacak tek iş kalmamıştır!”

Mesela Mağusa limanı yıkıldı ama “işte o çaresizliğin karabasanı olacak Meclis’te lafı bile edilmedi çünkü 1974’den beridir kaç iktidar gelip gitmişse bu konuda hepsi de suçlu ve şaibelidirler!

Nitekim Seçimlerden beridir de Belediyelerin azaltılması vardır gündemde! Fakat bu konuda nokta bile oturtulmamıştır tıpkı Başbakan yardımcısı Serdar Denktaş’ın dillere pelesenk Kamu Reformu Yasa Tasarısı gibi! Üstelik “ortaklar arasında anlaşmazlık olduğu” beyanıyla!

LAFIN KISASI: Meclis’te bile havanda su dövüyoruz! Öte yandan hay haşiminan TC ile mali ve ekonomik protokoller imzalıyor, köşeyi döner dönmez de “bunlar bize göre reformlar değiller” diyerek cırlıyoruz! Kısaca ne yapıyoruz ne yaptırıyoruz! Allah beterinden saklaya!

KISACA TAKILDIĞIM: (HUZURSUZ DEVLETİN HUZURSUZ İNSANLARI!)

Ziya Gökalp “geleceği görebilmek için elimizde rasat aletleri yoktur. Fakat yetişmekte olan gençlerimize bakarak on beş yirmi yıl sonrasını görmek mümkündür” der…

Karl Marx “her şeyden önce eğiticinin eğitilmeye ihtiyacı olduğunu” söyler…

Bunlar “makbulat” da olsalar doğrudurlar diyor ve bir ekleme yapıyorum: “Eğer KKTC’de her yıl evlenenler kadar ayrılanlar varsa bu sorun 12 yılda 7 bin 934 ayrılma olayına kadar varmışsa, bilin ki ülkenin ne ekonomisinde hayır kaldı ne düzeninde! Zahmet olmazsa süzeltin artık!