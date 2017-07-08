Doğukan, rekorla Türkiye birincisi

ürkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen “Bireysel Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışları”nda mücadele eden ülkemiz sporcuları başarılı sonuçlara imza atıyor.

KKTC REKORUYLA ALTIN MADALYAYA ULAŞTI:

Doğukan Ulaç 800 metre serbestte 08:18.09’luk derecesi ile tüm rakiplerini geride bırakarak 19+ yaş Türkiye birincisi olurken aynı zamanda KKTC rekorunu da kırdı.

BUĞRA VE EMRE 2’ŞER REKOR KIRDI:

Diğer sporcularımızdan Buğra Korahan 50 metre kelebek ve 50 metre sırtüstünde KKTC rekorlarını kırarken Emre Ersoy ise 100 metre serbest ve 50 metre sırtüstünde KKTC 13 yaş rekorlarının sahibi oldu

Havadis/Okan KARADEMİR

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen “Bireysel Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışları”nda mücadele eden ülkemiz sporcuları başarılı sonuçlara imza atıyor.

5-9 Temmuz tarihleri arasında İstanbul-Tozkoparan’daki TYF Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen şampiyonun ilk 3 gününde sporcularımızdan Doğukan Ulaç bir dalda KKTC rekoruyla Türkiye birinciliği elde ederken Buğra Korahan ve Emre Ersoy ise ikişer rekora imza attı.

Doğukan’dan altın madalya

Şampiyonanın ikinci gününde akşam seansında Doğukan Ulaç 800 metre serbestte final müsabakasına çıktı.

Doğukan 08:18.09’luk derecesi ile tüm rakiplerini geride bırakarak 19+ yaş Türkiye birincisi olurken aynı zamanda KKTC rekorunu da kırdı.

Buğra ve Emre’de ikişer rekor

Yarışlarda mücadele eden sporcularımızdan Buğra Korahan ikinci günde 50 metre kelebekte 00:25.61 ile üçüncü günde ise 50 metre sırtüstünde 00:26.53’lük dereceleri ile KKTC rekorlarını kırdı.

Bir diğer sporcumuz Emre Ersoy ise ikinci günde 100 metre serbestte 01:00.67 ile üçüncü günde ise 50 metre sırtüstünde 00:30.38’lik dereceleriyle KKTC 13 yaş rekorlarının sahibi oldu.