Doğum kontrol hapının 6 faydası

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre, uygun olmayan şartlarda yapılan kürtaj operasyonları yılda 80 bin kadının hayatına mâl oluyor. Türkiye'de de yeterli doğum kontrol yöntemlerinin kullanılmaması nedeniyle çiftlerin kürtaja başvurusu yüzde 10'lara kadar yükseldi. Bu nedenle doğum kontrol hapı kullanımının önemine değinen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aslı Alay, bu ilacın faydalarını ve dikkat edilmesi gereken noktalarını sıraladı.

Doğum kontrolünün, çiftlerin istediği kadar çocuk sahibi olmasını hedeflediğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aslı Alay, bu nedenle kullanılan yöntemlerin geleneksel yöntemlere göre daha başarılı ve sağlıklı olduğunu söylüyor. İşte doğum kontrol yöntemlerinden biri olan ilaçla kontrolün faydaları ve kullanılmaması gereken durumlar…

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması sırasında, özellikle uygun olmayan şartlarda yapılan operasyonlarda yılda 80 bin kadının hayatını kaybettiğini ifade eden Op. Dr. Aslı Alay, “Ülkemiz verileri incelendiğinde, çiftlerin başarısızlık oranı yüksek olan geleneksel yöntemleri sık olarak kullanması nedeniyle kürtaj isteği yüzde 10'lara kadar yükselmiştir. Modern korunma yöntemleri kullanmadığı sürece bu oran yüksek kalmaya devam eder. Kürtaj isteği olan gebeliklerde korunma yöntemi olarak çoğunlukla geri çekme veya takvim yöntemi kullanılmıştır. Doğum kontrol yönteminde amaç herkesin istediği kadar çocuk sahibi olmasını sağlamaktır.” dedi.

Sağlıklı olan ve gebelikten korunmak isteyen kadınlara doğum kontrol ilaçları önerildiğini kaydeden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aslı Alay, “Kullanılan ilaçların gebelikten korunma yanında ek birtakım yararları da mevcuttur. Bu ilaçların gebelikten koruma mekanizmaları birçok değişik sistem ile olduğu için ideal kullanım ile gebelik ihtimali yüzde 0,3'dür. İlaç bırakıldıktan sonra ilk 6 ayda yüzde 83, ilk 1 yılda yüzde 94 oranında gebelik olabilir. Yani doğurganlığı engellemez” diye konuştu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aslı Alay, doğum kontrol ilaçlarının kadın vücuduna yararlı etkilerini şöyle sıraladı:

1- Adetleri düzene sokar, adet kanama miktarını ve adet sancılarını azaltır.

2- Adet öncesi gerginlik, ödem, göğüslerde şişme gibi belirtileri azaltır.

3- Over tümörü, kistlerini ve kolon kanserini azaltır.

4- Çikolata kistleri, kronik karın ağrısı, myomların yol açtığı kanama azalır.

5- Sivilce ve vücuttaki kıllanmayı azaltır.

6- Kemik yapısını güçlendirir.

dogum-kontrol-hapi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aslı Alay, doğum kontrol ilacının kesinlikle kullanılmaması gereken durumları da şöyle açıkladı:

1- Doğumdan sonraki ilk 6 hafta.

2- Geçirilmiş damar tıkanıklığı, kalp hastalığı, hipertansiyon, karaciğer hastalığı, uzun süreli diyabet mevcudiyeti.

3- Sigara içen 35 yaş üzeri kadınlar.

4- Meme kanseri, ağır migren (auralı). Olan kadınlar kesinlikle doğum kontrol ilacı kullanmamalıdır. İyi huylu meme hastalığı ve aile öyküsünde meme kanseri olan kadınlar doğum kontrol ilacı kullanabilir. 40 yaş sonrasında ise kadınlar ayrıntılı değerlendirmeli, ilacın getireceği riskler ve elde edilen yarar düşünülerek hasta ile beraber karar verilmelidir. Adolesanlarda ise gebelikten korunmak için iyi bir yöntem olup, genellikle ara verilmeden kullanılan ilaçlar tedavi uyumunu artırır”.

Doğum kontrol ilaçlarının yan etkileri de olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aslı Alay, şöyle konuştu:

“Özellikle kullanıma başlanıldığı aylarda bulantı, baş ağrısı, kanama değişiklikleri, modda değişiklik (hafif melankolik ruh hali), memelerde şişlik ve hassasiyet, bazı kadınlarda kilo artışı görülebilir. Çok nadir ama önemli bir sorun ise kalp krizi, inme ve damar tıkanıklığı riskinin artmasıdır. Bu hastalıklar genellikle obez, ileri yaş, sigara içen, kalp damar hastalığı olup da doğum kontrol ilacı kullanan kadınlarda görülür. Doğum kontrol ilaçlarının kullanımı: 1-düşük veya kürtaj sonrası ilk 7 gün içinde ilaca başlanılabilir. 2-adet görmeyen kadınlarda gebelik testi yapılıp negatif olduğu öğrenildikten sonra ilaca başlanılabilir. Ama ilk 7 gün ek bir korunma yöntemi kullanılmalıdır. 3-adet gören bir kadında ilaca adetin 1. Günü başlanır ise korunma hemen sağlanmış olur. 4-21 ve 28 tablet içeren 2 farklı doğum kontrol ilaçları mevcuttur. 21 tablet olan ilaçlarda ilaç bitiminden sonra 7 gün ara veriler. 28 tablet olan ilaçlarda ise hiç ara verilmeden kutu bitiminde yeni kutuya geçilir. 5-ilaç alındıktan ilk 2 saatte kusma olmuş ise etkisi azalabileceğinden ek bir korunma yöntemi kullanılmalıdır.”