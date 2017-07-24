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Doğuştan HIV taşıyıcısı çocuk tamamen iyileşti

Güney Afrika'da doğuştan HIV taşıyıcısı olup bebekken uygulanan tedavi sayesinde virüsten kurtulan çocuğun, yıllar içerisinde sağlığını korumayı başardığı bildirildi.

24/07/2017

Doğuştan HIV taşıyıcısı çocuk tamamen iyileşti
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BBC'de yer alan habere göre, 2007 yılında annesinden bulaşan HIV  virüsüyle dünyaya gelen çocuk, doğum sonrası uygulanan antiretroviral tedavinin  ardından AIDS'ten tamamıyla kurtuldu.

O yıllarda bebekler üzerinde ilk defa denenen antiretroviral tedavinin  bebeğe 9 haftalıkken uygulanmaya başlandığı, 40 haftalık tedavinin ardından virüs  seviyesi tespit edilemez hale geldiğinde tedavinin durdurulduğu kaydedildi.

Johannesburg'daki Perinal HIV Araştırma Birimi araştırmacıları,  virüsün, aradan geçen dokuz yıl boyunca çocuğun vücudunda nüksetmediğini  belirledi. Çocuk, bu tür bir tedavi sonrası iyileşme kaydeden ikinci vaka oldu.

Fransa'da başka bir vakada, doğuştan HIV taşıyıcısı bir başka çocuk da  bebekken uygulanan benzer tedavinin ardından 11 yıldır ilaç tedavisine ihtiyaç  duymadan yaşamayı sürdürüyor.

Daha önce ABD'nin Mississippi eyaletinde doğumundan 30 saat sonra  tedaviye başlanan bir bebekte virüs yok edilmiş, ancak söz konusu virüs, bebek 27  aylıkken kanında yeniden ortaya çıkmıştı.



TAGS: HIV, aids virüsü, taşıyıcı
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