Doherty: Kıbrıs’ta enerji kaynakları adilane paylaşılmalı

Mitchell’in ziyareti öncesinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Ann Doherty, ara bölgede basın toplantısı düzenledi.

Mitchell’in temasları hakkında bilgi veren Doherty ayrıca enerji ve kıbrıs konusundaki görüşlerini aktardı.

‘Birleşik Devletlerin, Rum Yönetimi’nin Münhasır Ekonomik Bölgedeki egemenlik haklarını’ tanıdığını kaydeden Doherty, “Ada’nın enerji kaynakları her iki toplum arasında adilane paylaşılmalı” dedi.

Enerji kaynakları için de kapsamlı çözüm vurgusu yapan Doherty, Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüme ulaşılmasının tüm Kıbrıslılara fayda sağlayacağını ve süreci kolaylaştıracağına işaret ederek, bu noktada siyasi istikrar, ekonomik büyüme ve bölgesel güvenliğin önemli olacağını söyledi.

Doherty, enerji kaynaklarının bölgede işbirliğini artırabileceğini, refah ve demokrasiyi güçlendirebileceğini belirterek, ‘bu konuda kötümser değilim’ ifadesini kullandı.

Kıbrıs konusunda ise Doherty, ABD’nin iki bölgeli iki toplumlu federal bir çözüme ve müzakerelere olan desteğini yineledi.Doherty, basın toplantısında soruları da yanıtladı.

Exxon Mobil’in Doğu Akdeniz’deki çalışmalarının sorulması üzerine Doherty, Exxon Mobil’in sondaj değil araştırma gemisiyle faaliyet göstereceğine dikkat çekti.Enerji çalışmalarının geneline ilişkin de Dohorty, Ada’da etrafında olası bir hidrokarbona ulaşılsa bile bunun çıkartılması, maliyeti ve pazara girişi ile gelir elde edilmesinin yıllar alabileceğini anımsattı.

Türk tarafının enerji kaynaklarında ortak komite oluşturulması görüşünün hatırlatılması üzerine de Doherty, ‘arzumuz konunun iki tarafın arzu ettiği yönünde çözülmesidir. Ama esas olan çözümdür, görüşmelere yoğunlaşılmalıdır’ dedi.

Mitchell’in ziyaretinin ABD’nin yeni bir inisiyatif üstlenmesi anlamı taşıyıp taşımayacağına yönelik de Doherty, Wess Mitchell’in ilk kez Ada’ya geleceğini, durumu anlamak ve taraflarla görüşmek istediğini söyledi.

Doherty, müzakerelere ilişkin yeniden masaya dönülmesini desteklediklerini yineledi.