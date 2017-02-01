Doktor isyanı

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde başlayan kriz, doktorların istifa aşamasına gelmesine neden oldu

İSTİFA GÜNDEMDE: Kardiyoloji Klinik Şefi Gülgün Vaiz’in de aralarında bulunduğu dört doktorun istifa edeceği yönündeki söylentiler, sağlık bakanlığı ve hastane yönetimini alarma geçirdi. Her gün onlarca hastaya müdahale eden yetişmiş bir ekibin istifa söylentisi dahi sağlık gündemine bomba gibi düştü

KRİZ MASASI: Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Havadis’e yaptığı açıklamada istifa adımına kapıyı kapatarak, sorunların çözümü için çaba harcandığını söyledi. Başhekim Bülent Dizdarlı ise, kardiyolojideki sorunların çözümü için koordinasyon kurulunun bugün saat 13.00’te toplanacağını açıkladı

Duygu ALAN-HAVADİS

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde görev yapan dört doktorun istifa ettiği yönündeki haberler düne bomba gibi düştü.

Devlet hastanelerindeki tek kapsamlı serviste bir süredir yaşanan sıkıntıların doktorları istifa noktasına getirmesi, Sağlık bakanlığı ve hastane yönetimini de harekete geçirdi.

Sağlık Bakanı faiz Sucuoğlu, aşırı hasta yükü, servisteki yatak sıkıntısı gibi sorunların çözümü için çaba harcandığını belirterek, devletin yetişmiş doktorlarının istifasının söz konusu olmadığını söyledi.

Acil toplantı

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi’ndeki sorunların aşılması için bugün kriz masası kuruluyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, servisin uzun süredir devam eden ve biriken sorunlarının aşılması için gerekli adımların hızla atılacağı belirtildi.

Dizdarlı açıklama yaptı

Aralarında Kardiyoloji Klinik Şefi Gülgün vaiz’in de bulunduğu dört doktorun istifa haberlerinin yayılmasının ardından, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesi başhekimi Bülent Dizdarlı açıklama yaptı.

Dizdarlı, istifanın söz konusu olmadığını, kendisine istifa ulaşmadığını, ulaşsa bile, devletin yetişmiş kardiyoloji ekibinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Dizdarlı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hastanemizde çalışan kardiyologların istifalarıyla ilgili haberler üzerine zaruri açıklamadır.

Şu ana kadar hastanemiz başhekimliğine ulaşan yazılı bir istifa ve bu istifanın kabulu söz konusu değildir. Kardiyoloji servisinin sorunlarına yönelik yarın koordinasyon kurulu sağlık bakanlığında saat 13.00 de toplanacaktır. Bu toplantı sonrasında daha ayrıntılı açıklama yapılacaktır.”