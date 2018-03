Doktora gittiğinde hayatının şokunu yaşadı!

2005 yılında evlenen Allyson ve Tony Ponto çifti hemen çocuk sahibi olmak istedi. Kısa süre sonra hamile kalan Allyson, düşük yaptı ve çocuğunu dünyaya getiremedi. Çiftin çocuk sahibi olma çabaları talihsiz olaydan sonra tam 3 kez daha aynı sonla sonuçlandı.

Son olarak tüp bebek yöntemini deneyen çift bu kez mutlu sona yakınlaştı ancak hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. Rutin kontroller için doktora giden Allyson, çekilen ultrasonunda adeta şoke oldu. Tam 4 kez düşük yaşayan kadın bu kez dördüzlere hamile kalmıştı…

US Magazine'e konuşan Allyson, “Dört bebeğim olacağını öğrenince sevinçten ağlamaya başladım. Tek isteğim bir an önce anne olmaktı” dedi. 2017 yılında dördüzlerini dünyaya getiren Allyson’un; Olivia Susan, Anna Louise, Morgan Price ve Carolyn Grace ismini verdikleri bebeklerinin her biri 1.100-1.500 kg ağırlığındaydı.

Allyson şimdi ise çocuklarının sağlık durumunu ilişkin açtığı Facebook sayfasında insanlara günlük bilgiler veriyor. Ayrıca çocukların bakım masrafları için açılan bir de bağış sayfası var.