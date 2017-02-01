Doktorlar istifa ediyor haberlerine açıklama geldi

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, dün sosyal medyada yer alan “Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan kardiyologların istifasıyla” ilgili haberlerin gerçekleri yansıtmadığını, Bakanlığa ve Başhekimliğe ulaşan herhangi bir istifa olmadığını açıkladı.

Dana, Sağlık Koordinasyon Kurulu toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, şu anda Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji bölümünün eksiksiz çalıştığını söyleyerek, “Halkımız rahat olsun, hastaneye, kardiyoloji servisine başvuran hastalara anında müdahale ediliyor” dedi.

Sağlık Koordinasyon Kurulu toplantısı bugün Sağlık Bakanlığında yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana başkanlığındaki toplantıya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Hastanelerinin başhekimleri ile kurul üyeleri katıldı.

DANA: “TOPLANTI RUTİN… KARDİYOLOJİDEKİ SIKINTILAR DA GÖRÜŞÜLECEK”

Müsteşar Kemal Deniz Dana toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, olağanüstü bir toplantı olmadığını, her ay rutin olarak Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldığını belirterek, bugünkü toplantıda rutinin dışında, dün sosyal medyada yer alan doktorların istifasıyla ilgili konuların ve kardiyoloji servisinde yaşanan sıkıntıların da yer alacağını söyledi.

Birçok konunun yanı sıra, bugün eğitim bursu için yurt dışına gidecek ve sözleşmesini uzatıp uzatmama noktasında kararsız kalan bir doktorun nasıl ikna edilebileceğini konuşacakları bir toplantı yapılacağını belirten Dana, gündem maddelerinin yoğun olduğunu, kardiyoloji ile ilgili mevcut sorunların nasıl giderileceği noktasında da görüş alışverişi yapılacağını kaydetti.

Dün sosyal medyada yer alan 5 doktorun istifasıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığına işaret eden Dana, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi’nin ilgili taraf olarak konuyla ilgili açıklama yaptığını, Bakanlığa ve Başhekimliğe ulaşan herhangi bir istifa olmadığını vurguladı.

“TELAŞLANACAK HERHANGİ BİR DURUM YOK”

Vatandaşların telaşlanacağı herhangi bir durumun bulunmadığına dikkat çeken Dana, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde planlanan tüm ameliyat ve tedavilerin yapıldığını, diğer hastanelerde de durumun bu şekilde olduğunu kaydetti.

Her meslek kolunda olduğu gibi, zaman zaman sağlıkta da aksaklıkların olabildiğini, belli dönemlerde izinlilerin, eğitim için yurt dışına gidecek doktor olması veya hastalık nedeniyle izinli olabilecek doktorların bulunmasının normal olduğunu söyleyen Kemal Deniz Dana, kurula, yetkililere ve hastane başhekimlerine düşen görevin bu gibi olağanüstü durumlarda gerekli önlemleri alınarak, sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Dana, toplantı sonunda, çıkacak sonuçlar konusunda kamuoyunu bilgilendireceklerini de ekledi.

DİZDARLI

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı da, dün yaptığı basın açıklamasında da belirttiği gibi, eline gelen veya eline gelip de kabul etmediği bir istifanın söz konusu olmadığını yineledi.

Kardiyoloji servisinde yaşanan sıkıntılara da değinen Dizdarlı, kardiyologlardan birinin 2 ay gibi bir süre istirahat etmesini gerektirecek bir rahatsızlığı bulunduğunu, bir başka doktorun yurt dışına eğitime gidişinin söz konusu olduğunu, bir kişinin ise sözleşmesinin biteceğini, uzatmama niyetini dile getirdiğini, ancak istifa gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Sözleşmesi bitecek doktoru ikna etme girişimleri olduğunu ifade eden Dizdarlı, idare olarak bugün ve yarın o konudaki girişimlerinin süreceğini anlattı.

“GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI”

Doktorlardan bazılarının istifa etmek istediği yönünde duyumlar bulunduğunu, ancak bunların duyumdan öteye gitmediğini söyleyen Dizdarlı, hastane yönetiminin gerekli önlemleri aldığını ve herhangi bir sıkıntının bulunmadığını belirtti.

Dizdarlı, yapılan açıklamalara rağmen haberlerin çıkmaya devam ettiğine işaret ederek, “Şu anda istifa yok diyorum ama takdir sizindir. 10 gün sonra ne olur bilemem ama net söylüyorum şu anki durum budur” dedi.

Gazetecilerin kardiyoloji servisinde sorunların ne olduğunu sorması üzerine ise Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, tüm bölümler gibi Kardiyoloji servisinin çok yoğun çalıştığını, yaşamla ölüm arasındaki kararların alındığı bir bölüm olduğunu ifade ederek, bunun bir ekip işi olduğunu söyledi.

Bir doktorun rahatsızlığının, birinin eğitim için gidecek olmasının, bir diğerinin de sözleşmesini uzatmamak düşüncesinin diğer doktorların üzerine düşeni yapmasında bir takım sıkıntılar doğuracağını anlatan Dana, “İş yoğunluğundan bunalan ve verimli olamayacağını düşünen kişilerin bir takım feveranlar edebileceğini” söyledi.

Kendilerine düşen görevleri yerine getirmeye çalıştıklarını, bugünkü toplantıda da bunu yapmaya devam edeceklerini ifade eden Kemal Deniz Dana, kardiyoloji bölümünün eksiksiz, eksik elemanları tamamlanarak, hastalara arzuladıkları kaliteli sağlık hizmetini vermesi için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Dana, bölümün çok yoğun ve komplike olduğunu, bu sebeple ekibin bozulmasının bazı sıkıntılar doğurduğunu belirterek, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun bir takım önlemler düşündüğünü, bu önlemlerin bugünkü kurul toplantısında ele alınıp karara bağlanacağını ve sıkıntının ortadan kalkacağını belirtti.

Dana, “Şu anda bir sıkıntı yok ancak biz önlemlerimizi almak durumundayız. İstifa olsa bile bunun bir yasal süreci vardır, bu yasal süreç tamamlanmadan, bu gerçekleşemez. Şu anda böyle bir durum yok” dedi.

Dana, “Sağlık Bakanlığı, ne geçmişte, ne bugün, ne de gelecekte, hastalara sağlık hizmeti sunamama noktasında olmadı, olmayacaktır” şeklinde konuştu.

Yeniden söz alan Başhekim Bülent Dizdarlı, Kemal Deniz Dana’nın söylediklerine katıldığını ifade ederek, hekimliğin meşakkatli bir iş olduğunu kaydetti.

Hekimliğin insan hayatıyla çok iç içe olması nedeniyle, ayrı bir stresi bulunduğunu, özellikle kardiyoloji bölümündeki hekimlerin normalden fazla yoğun çalıştıkları için, streslerinin ve yorgunluklarının da fazla olduğunu anlatan Bülent Dizdarlı şöyle devam etti:

“Şu anda sistemin getirdiği bir takım zorluklar nedeniyle, bir takım sıkıntıları herkes yaşıyor. Belki kardiyologlar biraz daha fazla yaşıyor, ama neticede hepimiz bunu yaşamak durumundayız. Hepimiz bırakıp ayrılırsak, bu devlette bu topluma kim hizmet verecektir? Bunun önlemleri Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun çağrısıyla alınmaya çalışılıyor. Bugünkü toplantıda da gerekenler yapılacaktır. “